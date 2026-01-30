Nicaragua nombra nuevas embajadoras en Cuba y Venezuela

San José, 30 ene (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó este viernes el nombramiento de nuevas embajadoras ante los Gobiernos de Cuba y Venezuela, como parte de "cambios en nuestras misiones" en el exterior.

La Cancillería nicaragüense indicó en una declaración que ha sido acreditada como embajadora ante la República de Cuba, a la periodista Daysi Ivette Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos.

Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), desempeñaba el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023.

En su lugar "ha sido acreditada como embajadora en la República Bolivariana de Venezuela, la compañera Valezka Fiorella López Herrera", anotó la Cancillería de Managua.

López Herrera se desempeñaba como ministra consejera de la embajada de Managua en Caracas, y en su lugar fue acreditad Omara Saraí Orozco Pérez, de acuerdo con la información.

"Nuestras embajadas y misiones sirven a nuestro pueblo desde las responsabilidades asignadas para fortalecer vínculos de hermandad, respeto y solidaridad entre países y pueblos", afirmó Managua.

Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.

Sin embargo, tras la caída de Maduro, el pasado 3 de enero, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han sido más comedidos con el Gobierno liderado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. EFE