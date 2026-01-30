México refuerza la seguridad en Sinaloa con 1.600 militares tras ataque armado a diputados

La llegada aérea de elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales desde diferentes puntos del país hacia Sinaloa marcó un nuevo esfuerzo federal para responder a hechos de violencia ocurridos recientemente. Según informó la agencia EFE, el despliegue tuvo lugar después del ataque armado que el miércoles 28 de enero dejó a dos legisladores opositores heridos en la ciudad de Culiacán, en el noroeste de México. En total, 1.600 efectivos fueron movilizados en el estado por la Secretaría de la Defensa, intensificando la vigilancia conjunta en coordinación con fuerzas estatales y federales.

Entre el contingente enviado el jueves, Defensa precisó que 90 corresponden a las Fuerzas Especiales, quienes ya se sumaron a las actividades de patrullaje establecidas en la región. De acuerdo con la información de EFE, la operación comenzó a las 08:40, hora local, y buscó reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante la presencia de militares tanto en Culiacán como en Mazatlán. El objetivo central, según detalló la dependencia, consiste en trabajar de manera conjunta con autoridades estatales y municipales para prevenir e inhibir las actividades ilícitas de grupos criminales presentes en la zona.

El incremento de la presencia militar en Sinaloa se produce tras el ataque armado que el miércoles afectó a los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, ambos integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). Según consignó EFE, la agresión se registró en el contexto de creciente tensión asociada a pugnas locales entre facciones del crimen organizado. El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ofreció declaraciones el jueves, señalando que Sergio Torres permanecía en estado delicado, en tanto que Elizabeth Montoya seguía hospitalizada y perdió un ojo como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

La reacción del Gobierno federal se manifestó en un comunicado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el Gabinete de Seguridad atiende el caso de manera coordinada con la administración estatal. EFE destacó que Sheinbaum afirmó la existencia de colaboración estrecha con autoridades locales para esclarecer los hechos y localizar a los responsables del atentado.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que ya está en marcha un operativo para localizar y capturar a quienes participaron en el ataque. El despliegue militar, según reportó EFE, mantiene acciones de prevención, patrullaje y disuasión en distintas zonas del estado para responder a la escalada de violencia.

El contexto de este despliegue se enmarca en una crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde finales de 2024. Según información de EFE, esta situación responde a una confrontación interna entre distintas facciones del Cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses clasificaron a dicho grupo como organización terrorista el año pasado, lo que incrementó la presión sobre las operaciones criminales en la región.

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno constituye, según la Secretaría de la Defensa, una respuesta institucional para tratar de contener la actividad de los grupos delictivos. EFE subrayó que la misión de los efectivos movilizados apunta a reducir la capacidad de acción de las células criminales mediante patrullajes activos y presencia permanente en puntos estratégicos de Culiacán y Mazatlán, dos ciudades emblemáticas por el histórico arraigo de organizaciones delictivas.

El despliegue militar ha impactado, además, en la vida cotidiana de los habitantes de Sinaloa, con patrullas y retenes desplegados en las principales vías, mientras se mantiene la vigilancia sobre los hospitales donde son atendidos los legisladores heridos. EFE informó que autoridades estatales han intensificado las tareas de búsqueda y que el operativo incluye colaboración de la Marina y fuerzas de la Guardia Nacional.

La estrategia, relató el medio, sostiene como tarea central la disuasión de nuevas agresiones y el restablecimiento de condiciones de seguridad para representantes políticos y la población en general. La movilización de efectivos de élite addicionales pretende, según detalló Defensa, fortalecer la respuesta frente a la violencia generada por la división interna de grupos criminales y la inestabilidad que esto provoca en la región.

Sinaloa se mantiene bajo alerta, y según las evaluaciones oficiales recogidas por EFE, las acciones emprendidas buscan contener la espiral de violencia en un estado donde los índices delictivos aumentaron en los últimos meses. Mientras continúan las investigaciones en torno al ataque contra los diputados, la presencia militar constituye, según las autoridades, un intento por devolver la calma a una de las zonas más conflictivas del país.