Agencias

La EMA avala el primer tratamiento con inmunoterapia para el cáncer anal avanzado

Guardar

La Haya, 30 ene (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este viernes ampliar la indicación terapéutica de Zynyz (retifanlimab) para el tratamiento de adultos con cáncer anal avanzado no operable, convirtiéndolo en la primera opción basada en inmunoterapia avalada en la Unión Europea (UE) para este tipo de tumor poco frecuente y de mal pronóstico.

Zynyz está indicado para pacientes adultos cuyo tumor no puede extirparse mediante cirugía y presenta metástasis o recurrencia local, y la recomendación se refiere al carcinoma de células escamosas del canal anal, la forma más común de cáncer anal, que representa el 85 % de los casos y afecta a unas 10.000 personas al año.

La agencia europea, con sede en Ámsterdam, subraya que la incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado alrededor de un 3 % anual en la última década, principalmente por la expansión de cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España es el quinto país de la UE con mayor penetración de la IA en las empresas, por delante incluso de EEUU

España es el quinto país

Ucrania anuncia que la nueva ronda de conversaciones con Rusia y EEUU comenzará el miércoles en Abú Dabi

Ucrania anuncia que la nueva

Santiago Motorizado llega a la Sala Acapulco el próximo 7 de febrero

Santiago Motorizado llega a la

El Gobierno destina 11.000 euros a acciones comunicativas vinculadas a los Premios Goya, como felicitar a los nominados

El Gobierno destina 11.000 euros

Putin cumple la tregua energética que le pidió Trump pero se mantiene firme sobre Donbás

Putin cumple la tregua energética