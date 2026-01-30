La EMA avala el primer tratamiento con inmunoterapia para el cáncer anal avanzado

La Haya, 30 ene (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este viernes ampliar la indicación terapéutica de Zynyz (retifanlimab) para el tratamiento de adultos con cáncer anal avanzado no operable, convirtiéndolo en la primera opción basada en inmunoterapia avalada en la Unión Europea (UE) para este tipo de tumor poco frecuente y de mal pronóstico.

Zynyz está indicado para pacientes adultos cuyo tumor no puede extirparse mediante cirugía y presenta metástasis o recurrencia local, y la recomendación se refiere al carcinoma de células escamosas del canal anal, la forma más común de cáncer anal, que representa el 85 % de los casos y afecta a unas 10.000 personas al año.

La agencia europea, con sede en Ámsterdam, subraya que la incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado alrededor de un 3 % anual en la última década, principalmente por la expansión de cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH). EFE