Israel mata a cuatro gazatíes "armados" en el centro de Gaza; son 7 muertos este viernes

Jerusalén, 30 ene (EFE).- El Ejército israelí mató la madrugada de este viernes en el centro de la Franja de Gaza a otros cuatro gazatíes, de quienes dice que iban armados, y sus muertes se suman a las de al menos otros tres palestinos en Rafah (sur) que presuntamente emergieron de un túnel.

Los cuatro palestinos, según un comunicado castrense, se encontraban "en la zona de la línea amarilla", la demarcación donde siguen replegadas las tropas israelíes pese al alto el fuego, y supuestamente se "acercaron a las tropas" antes de ser abatidos.

Poco antes, Israel había confirmado la muerte de otros tres presuntos milicianos -de un total de ocho- tras atacar el túnel de Rafah en el que se encontraban y, según este comunicado, se llevaron a cabo "ataques adicionales" sin conocer si hubo o no nuevas víctimas mortales.

Desde el inicio del alto el fuego, las tropas israelíes se replegaron a la conocida como línea amarilla, una demarcación imprecisa desde donde aún controlan más del 50 % del territorio de Gaza y los soldados abaten casi a diario a palestinos que dicen intentar cruzarla.

Unos 500 palestinos han muerto en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos tanto de ayer miércoles como de hoy.

Desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, calificada por organismos de derechos humanos y expertos de "genocidio", los muertos gazatíes superan los 71.600, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

(vídeo)