Ejército de Mali dice haber abatido a 10 terroristas en bombardeos en el suroeste del país

Bamako, 30 ene (EFE).- El Ejército de Mali informó este viernes de haber abatido a diez supuestos terroristas en un ataque aéreo en la zona de Mourdiah, en el suroeste del país.

Según un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Malienses, los supuestos terroristas fueron localizados durante una misión de reconocimiento del Ejército que detectó "una reunión de combatientes afiliados a grupos armados terroristas en un caserío improvisado a unos 25 kilómetros al sureste de Mourdiah".

"Ante esta amenaza, se desplegó un vector aéreo rápidamente para neutralizar el objetivo", señala la nota.

Gobernado por una junta militar golpista desde 2020, Mali continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico (EI) como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil. EFE