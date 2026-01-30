Agencias

Cuba afrontará una "grave crisis" en pocas semanas si no recibe más crudo, según experto

La Habana, 30 ene (EFE).- Cuba va a afrontar una "grave crisis" en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es "muy difícil de cuantificar" el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba.

Cuba tan solo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo, 40.000 barriles diarios de petróleo de un total en torno a 110.000. EFE

