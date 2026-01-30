China levanta las sanciones sobre seis diputados británicos que criticaron abusos a DDHH

Londres, 30 ene (EFE).- China ha levantado las sanciones impuestas en 2021 contra seis diputados actuales del Parlamento británico -más un exdiputado-, distinguidos por sus acerbas críticas al país asiático por los abusos a los derechos humanos, principalmente en la región musulmana de Xinjiang.

El levantamiento de sanciones se ha anunciado tras la conversación personal entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente chino Xi Jinping, en el curso del viaje de Starmer a China, muy publicitado en ambos países.

El levantamiento de "todas las restricciones" fue anunciado hoy ante la BBC por Starmer, quien desde Shangái se jactó de que esto era un resultado de su política de acercamiento al país asiático, una estrategia que le ha costado críticas del Partido Conservador y hasta del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Acercándonos (a China), hemos aprovechado las oportunidades y evocado asuntos difíciles y sensibles", dijo Starmer, que citó también otros resultados, como la próxima revocación del visado obligatorio para los británicos en China o la bajada de los aranceles al whisky británico a la mitad.

Los parlamentarios que estaban sancionados eran cuatro conservadores y dos laboristas, que tenían prohibido viajar a China -incluido Hong Kong y Macau- y hacer negocios con compañías chinas, además de ver congeladas sus propiedades en China.

Lejos de celebrar la decisión, los parlamentarios beneficiados por ella publicaron un comunicado conjunto proclamando que prefieren "quedar indefinidamente sancionados antes que nuestro caso sea usado como moneda de cambio que justifique (un posterior) levantamiento de sanciones a los responsables del genocidio en Xinjiang".

Con respecto a las críticas emitidas en las últimas horas por Donald Trump, quien calificó de "muy peligroso" el acercamiento a China, Starmer rehuyó criticar a Trump y afirmó que con esas palabras, el mandatario estadounidense se refería a Canadá antes que al Reino Unido.

El ministerio chino de Exteriores se refirió al levantamiento de sanciones de forma un tanto más críptica: "Ambas partes han acordado reanudar los intercambios habituales entre los poderes legislativos de ambos países. China da la bienvenida a los parlamentarios británicos que tengan la voluntad de visitar el país y experimentar así la China real". EFE