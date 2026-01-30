Apple anticipa incremento en coste de chips de memoria, que puede afectar a sus márgenes

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, señaló que la compañía prevé un aumento significativo en el precio de los chips de memoria durante el próximo trimestre, tendencia que podría influir de manera directa en el margen bruto de la empresa. Según informó EFE, durante una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados trimestrales, Cook explicó que este factor está relacionado con la alta demanda por dispositivos de Apple, la cual actualmente sobrepasa a la oferta disponible, situación que se agrava por las restricciones en la cadena de suministro y la escasez de nodos avanzados para la producción de chips fundamentales.

Durante la llamada, el director de Apple precisó que la escasa disponibilidad de memoria solo había causado un “impacto mínimo” en los resultados económicos del trimestre que acababa de finalizar. Sin embargo, Cook advirtió que la compañía espera que ese factor tenga mayor incidencia a partir del segundo trimestre del año fiscal, y por ello la empresa calcula que el margen bruto se ubicará entre el 48 y 49 % en ese periodo, según consignó EFE. Apple, de acuerdo con Cook, enfrenta presiones relacionadas con el aprovisionamiento de componentes clave, lo que supone retos adicionales en un contexto de fuerte demanda y bajo inventario al cierre del trimestre.

EFE reportó también que, al ser consultado sobre las posibles medidas para afrontar estos incrementos de costos y sobre la posibilidad de ajustar el precio final de sus productos, Cook evitó dar detalles concretos o adelantar eventuales decisiones. "Hay diferentes medidas que se pueden intentar, y quién sabe cuánto éxito tendrán", sostuvo el directivo en respuesta a las preguntas de los analistas, y añadió que Apple revisa de forma constante una variedad de opciones para manejar este panorama. Por política, Apple no divulga proyecciones más allá del trimestre actual, pero Cook reconoció que la tendencia al alza en los precios del mercado de chips de memoria continúa y que la empresa sigue observando la evolución de esta situación.

Apple cerró el primer trimestre fiscal con ingresos récord tanto en productos como en servicios, según detalló EFE a partir del balance presentado por la firma. En ese periodo, destacó en particular el crecimiento del iPhone, cuyas ventas aumentaron un 23 % en comparación interanual, marcando un nuevo hito para la división de móviles de la empresa. Los ejecutivos de Apple, en la misma conferencia, anticiparon un crecimiento en los ingresos totales para el trimestre en curso estimado entre el 13 y el 16 % sobre el mismo periodo del año anterior, siempre que se mantengan vigentes las políticas arancelarias actuales de Estados Unidos y no se produzcan cambios negativos en el entorno macroeconómico.

Durante el intercambio con analistas, los directivos de Apple también compartieron detalles sobre sus proyectos en inteligencia artificial, según detalló EFE. En particular, mencionaron la colaboración con Google encaminada al desarrollo de modelos fundacionales de nueva generación. El impacto de este trabajo conjunto se reflejará en actualizaciones para Siri, el asistente digital de la marca, el cual ofrecerá a los usuarios una experiencia “más personalizada” en los próximos meses.

La combinación de inventarios bajos, el aumento sostenido de la demanda y las dificultades de abastecimiento genera un entorno desafiante para Apple y sus márgenes. A pesar de estos obstáculos, la compañía se mantiene enfocada en innovaciones tecnológicas y crecimiento en segmentos clave. En el corto plazo, la evolución de los costes de los componentes y la respuesta de la empresa a este escenario definirán parte de la estrategia comercial de Apple durante el año.