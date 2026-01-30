Al menos 41 supuestos insurgentes mueren en operaciones del Ejército de Pakistán

Islamabad, 30 ene (EFE).- Al menos 41 supuestos insurgentes murieron este viernes en dos operaciones llevadas a cabo por el Ejército de Pakistán en la conflictiva provincia occidental de Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán.

Según el ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR), la primera operación tuvo lugar en el distrito de Harnai y en ella fueron abatidas treinta personas.

En un comunicado, el ejército asoció a los muertos con el grupo Fitna al Khwarij, un término que utiliza Islamabad para identificar a supuestos miembros de la insurgencia que operan en su territorio con el presunto patrocinio de la India.

La segunda operación, con once presuntos insurgentes muertos, tuvo lugar en el distrito de Pangjur.

Según el ISPR, los fallecidos pertenecían al grupo Fitna al Hindustan.

Las dos operaciones suponen el mayor ataque de Pakistán contra la supuesta insurgencia en lo que va de 2026.

Islamabad enfrenta desde hace dos años un incremento de la violencia en el oeste, fronterizo con Afganistán e Irán.

En la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa opera el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hermanos ideológicos de los talibanes afganos, mientras que en la más meridional Baluchistán actúan varios grupos separatistas a los que Islamabad acusa de terrorismo.

A principios de enero, el Ejército paquistaní calificó 2025 como un año "histórico y trascendental" en su. guerra contra la insurgencia, destacando un aumento sin precedentes de las operaciones militares en este país que se saldaron con la muerte de 2.597 presuntos militantes, según el ISPR.

Pese al triunfalismo, el año fue el más sangriento de la década. El Ejército confirmó que se registraron 5.397 incidentes terroristas en todo el país.

El pasado 12 de enero tuvo lugar el último gran ataque con bomba en Pakistán, en Khyber Paktunkhwa, donde murieron seis policías y un civil después de que el vehículo en el que patrullaban los agentes fuese alcanzado por un artefacto explosivo. EFE