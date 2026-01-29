Agencias

Varios canales de IA desaparecen de YouTube tras el anuncio de la plataforma de reducir contenido de "baja calidad"

España destaca como el país con mayor número de seguidores de canales generados mediante inteligencia artificial, según un estudio que revela la eliminación de diversos perfiles tras la decisión de la plataforma de limitar difusión de videos considerados repetitivos y escasamente valiosos

Guardar

Héroes de Fantasía mantiene su base de 2,48 millones de suscriptores pese a haber removido todo su contenido tras los recientes cambios implementados por YouTube. Esta situación no es aislada. De acuerdo con información difundida por Kapwing, en España ocho de los cien canales más populares se centran en la producción automatizada mediante inteligencia artificial, fenómeno que ha crecido notablemente en los últimos años y que ahora enfrenta un nuevo escenario tras la intervención de la plataforma.

Según publicó Kapwing en un estudio divulgado en noviembre, España se posiciona como el país con mayor número de suscriptores a canales generados con inteligencia artificial de baja calidad, alcanzando los 20,2 millones de usuarios. Esta cifra significa que una parte significativa de la audiencia española en YouTube ha consumido vídeos identificados como repetitivos o con poco valor agregado. La misma investigación destaca que Egipto y Estados Unidos ocupan el segundo y tercer lugar, con 17,9 millones y 14,4 millones de suscriptores respectivamente.

El medio Kapwing detalló que entre el 21% y el 33% de los vídeos ofrecidos en el ‘feed’ principal de la plataforma pertenecen a este tipo de producción automatizada, clasificada por los expertos como “brainrots”, término con el que se hace referencia a contenidos poco relevantes o útiles para la audiencia. Para alcanzar estas cifras, el equipo investigador creó un perfil nuevo en YouTube y analizó los primeros 500 vídeos recomendados por el sistema algorítmico.

El reciente cambio en las políticas de YouTube ha provocado la eliminación o vaciado de contenido de varios canales emblemáticos. Entre los retirados figura CuentosFacinantes, que albergaba más de 5,9 millones de suscriptores y había acumulado 1.200 millones de visualizaciones gracias a sus vídeos inspirados en la conocida serie Dragon Ball. Otro canal afectado es Imperio de Jesús, con una audiencia que superaba los 5,8 millones y que concentraba su oferta en temas de carácter religioso.

El medio Kapwing consignó que, en total, al menos 16 canales han sido eliminados o han quedado sin contenido visible. Mientras algunos, como Héroes de Fantasía, han conservado la cifra de seguidores pese a la eliminación de sus vídeos, otros han desaparecido completamente de la plataforma en la primera semana después del anuncio oficial de YouTube.

La intervención de la plataforma responde a la decisión de limitar la difusión de vídeos que sean catalogados como repetitivos y de baja calidad, una medida enmarcada dentro de sus objetivos de contenido para el año 2026. Un portavoz de la empresa señaló que se están desarrollando herramientas capaces de imitar los mecanismos empleados para combatir el ‘spam’ y el ‘clickbait’, lo que supone una intervención más rigurosa sobre los algoritmos de recomendación de contenido.

En el recuento de visualizaciones, España alcanza 2.520 millones, lo que la coloca en la quinta posición global según Kapwing. El liderazgo en número de visualizaciones corresponde a Corea del Sur, que registra 8.450 millones, seguido por Egipto y Estados Unidos.

Esta tendencia evidencia que, aunque España lidera en volumen de suscriptores de canales IA de baja calidad, otros países superan su cifra de visualizaciones totales. El escenario actual, según los datos recabados por Kapwing, revela que los usuarios han accedido de modo masivo a estos formatos, impulsando a la plataforma a establecer límites técnicos y normativos más estrictos para controlar la proliferación de producciones generadas mediante inteligencia artificial.

El informe de Kapwing puntualizó que la revisión de los contenidos mostró una abundancia de vídeos que repiten patrones creativos o temáticas, y que no aportan elementos informativos, educativos ni de entretenimiento novedosos. Este criterio fue determinante en la nueva política de restricción adoptada por YouTube, orientada a priorizar la calidad del contenido disponible en la plataforma.

Temas Relacionados

YouTubeInteligencia artificialCuentosFacinantesImperio de JesúsHéroes de FantasíaKapwingEspañaCorea del SurContenido de baja calidadDragon BallEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Estados Unidos firma un acuerdo comercial con El Salvador que elimina el arancel del 10% a sus productos

La reciente alianza entre Washington y San Salvador elimina barreras a las exportaciones, impulsando la relación económica, mientras autoridades destacan el avance histórico para textiles, plásticos y bienes agrícolas salvadoreños que ingresan al principal mercado de destino

Estados Unidos firma un acuerdo

El CPE se reúne con Milagros Tolón para explicarle la situación actual del deporte paralímpico en España

La ministra Milagros Tolón mantuvo un diálogo con dirigentes del Comité Paralímpico Español, quienes detallaron necesidades, proyectos para la siguiente década e insistieron en impulsar la inclusión desde la escuela y la igualdad de género en el deporte adaptado

El CPE se reúne con

La Academia francesa elige al escritor franco argelino Boualem Sansal para ocupar el asiento 3

Tras pasar casi un año en prisión en Argelia acusado de desafiar al gobierno, el novelista obtiene un histórico reconocimiento al ser seleccionado para integrarse en una de las instituciones literarias más prestigiosas de Francia, generando repercusión internacional

La Academia francesa elige al

Von der Leyen pide una Europa más independiente económicamente en un orden global "más hostil"

La líder del Ejecutivo comunitario advierte sobre un panorama internacional con tensiones crecientes y advierte que el bloque necesita mayor autonomía estratégica, respaldo a la industria local y acciones concretas ante desafíos tecnológicos y comerciales globales

Von der Leyen pide una

Reino Unido propone medidas para que los sitios web escojan si aparecer en AI Overviews y asegurar un trato justo

El regulador del Reino Unido ha iniciado una consulta sobre nuevas reglas dirigidas a plataformas como Google, buscando mayor control y transparencia para editores y usuarios en servicios de inteligencia artificial, mientras se discute la clasificación justa y la portabilidad de datos

Reino Unido propone medidas para