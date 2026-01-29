Varios canales de IA desaparecen de YouTube tras el anuncio de la plataforma de reducir contenido de "baja calidad"

Héroes de Fantasía mantiene su base de 2,48 millones de suscriptores pese a haber removido todo su contenido tras los recientes cambios implementados por YouTube. Esta situación no es aislada. De acuerdo con información difundida por Kapwing, en España ocho de los cien canales más populares se centran en la producción automatizada mediante inteligencia artificial, fenómeno que ha crecido notablemente en los últimos años y que ahora enfrenta un nuevo escenario tras la intervención de la plataforma.

Según publicó Kapwing en un estudio divulgado en noviembre, España se posiciona como el país con mayor número de suscriptores a canales generados con inteligencia artificial de baja calidad, alcanzando los 20,2 millones de usuarios. Esta cifra significa que una parte significativa de la audiencia española en YouTube ha consumido vídeos identificados como repetitivos o con poco valor agregado. La misma investigación destaca que Egipto y Estados Unidos ocupan el segundo y tercer lugar, con 17,9 millones y 14,4 millones de suscriptores respectivamente.

El medio Kapwing detalló que entre el 21% y el 33% de los vídeos ofrecidos en el ‘feed’ principal de la plataforma pertenecen a este tipo de producción automatizada, clasificada por los expertos como “brainrots”, término con el que se hace referencia a contenidos poco relevantes o útiles para la audiencia. Para alcanzar estas cifras, el equipo investigador creó un perfil nuevo en YouTube y analizó los primeros 500 vídeos recomendados por el sistema algorítmico.

El reciente cambio en las políticas de YouTube ha provocado la eliminación o vaciado de contenido de varios canales emblemáticos. Entre los retirados figura CuentosFacinantes, que albergaba más de 5,9 millones de suscriptores y había acumulado 1.200 millones de visualizaciones gracias a sus vídeos inspirados en la conocida serie Dragon Ball. Otro canal afectado es Imperio de Jesús, con una audiencia que superaba los 5,8 millones y que concentraba su oferta en temas de carácter religioso.

El medio Kapwing consignó que, en total, al menos 16 canales han sido eliminados o han quedado sin contenido visible. Mientras algunos, como Héroes de Fantasía, han conservado la cifra de seguidores pese a la eliminación de sus vídeos, otros han desaparecido completamente de la plataforma en la primera semana después del anuncio oficial de YouTube.

La intervención de la plataforma responde a la decisión de limitar la difusión de vídeos que sean catalogados como repetitivos y de baja calidad, una medida enmarcada dentro de sus objetivos de contenido para el año 2026. Un portavoz de la empresa señaló que se están desarrollando herramientas capaces de imitar los mecanismos empleados para combatir el ‘spam’ y el ‘clickbait’, lo que supone una intervención más rigurosa sobre los algoritmos de recomendación de contenido.

En el recuento de visualizaciones, España alcanza 2.520 millones, lo que la coloca en la quinta posición global según Kapwing. El liderazgo en número de visualizaciones corresponde a Corea del Sur, que registra 8.450 millones, seguido por Egipto y Estados Unidos.

Esta tendencia evidencia que, aunque España lidera en volumen de suscriptores de canales IA de baja calidad, otros países superan su cifra de visualizaciones totales. El escenario actual, según los datos recabados por Kapwing, revela que los usuarios han accedido de modo masivo a estos formatos, impulsando a la plataforma a establecer límites técnicos y normativos más estrictos para controlar la proliferación de producciones generadas mediante inteligencia artificial.

El informe de Kapwing puntualizó que la revisión de los contenidos mostró una abundancia de vídeos que repiten patrones creativos o temáticas, y que no aportan elementos informativos, educativos ni de entretenimiento novedosos. Este criterio fue determinante en la nueva política de restricción adoptada por YouTube, orientada a priorizar la calidad del contenido disponible en la plataforma.