(Previa) PAOK y Lille, posibles rivales del Celta de Vigo en el 'playoff' de dieciseisavos

La posibilidad de que el RC Celta de Vigo repita victoria frente al PAOK de Salónica o al Lille OSC cobra relevancia tras el cierre de la fase de grupos, en la que el equipo gallego se impuso previamente por 3-1 al conjunto griego y por 2-1 al francés. Según reportó Europa Press, el Celta conocerá este viernes en el sorteo de la UEFA en Nyon (Suiza) a su rival para el 'playoff' de acceso a octavos de final de la Europa League 2025/26 después de finalizar la liguilla en décimo sexta posición y con la ventaja de disputar la vuelta en su estadio.

El medio Europa Press detalló que la última jornada de la fase de grupos llevó al Celta a enfrentarse al Estrella Roja en Belgrado, donde el empate 1-1 permitió a los dirigidos por Claudio Giráldez sumar 13 puntos y ubicarse entre los dieciséis primeros equipos de la tabla. Esta cifra garantizó al club vigués el disputar el encuentro de vuelta de la eliminatoria en casa, lo que representa un factor de peso a su favor de cara al 'playoff'. Por su parte, los posibles adversarios del Celta registraron 12 puntos al cierre del grupo, siendo el PAOK decimoséptimo y el Lille decimoctavo, lo que marca una diferencia mínima respecto al representante español.

El sorteo de la UEFA para definir los emparejamientos de dieciseisavos tendrá lugar este viernes a las 13:00 horas en la Casa del Fútbol Europeo. En este proceso, según consigna Europa Press, el Celta confirmó su presencia gracias a los resultados obtenidos a lo largo de las ocho jornadas disputadas, culminando con el empate frente al Estrella Roja, resultado suficiente para asegurar su posición. Con ello, la escuadra gallega mantiene la oportunidad de avanzar y evitar quedar fuera prematuramente de la competición continental.

La trayectoria del equipo de Vigo a lo largo de la liguilla incluyó enfrentamientos previos con ambos potenciales rivales. Los compromisos directos terminaron con sendos triunfos, lo que puede reforzar la confianza del plantel dirigido por Giráldez en este nuevo cruce. De acuerdo con Europa Press, superar la ronda de dieciseisavos abriría la puerta para enfrentarse en octavos de final al Olympique de Lyon o al Aston Villa. Ambos conjuntos cerraron la fase de grupos liderando la tabla, igualados en 21 puntos, lo cual los sitúa como adversarios destacados en la competición y eleva la exigencia de la próxima fase para cualquier equipo clasificado.

Mientras tanto, el Real Betis Balompié logró evitar el 'playoff' de dieciseisavos debido a su desempeño en el grupo, según informó Europa Press. Esto significa que el conjunto bético accederá directamente a los octavos de final, donde deberá medirse frente a uno de los equipos que ocuparon los primeros puestos: Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahçe o Panathinaikos. El sorteo de Nyon también servirá para definir estos cruces, consolidando el calendario para la siguiente etapa del torneo y estableciendo el camino restante hacia la final de la Europa League.

El formato del torneo, de acuerdo con Europa Press, premió nuevamente a los equipos que lograron mejores registros en la fase de grupos, permitiéndoles ventajas como evitar eliminatorias tempranas o disfrutar la localía en los partidos decisivos. En el caso del Celta de Vigo, la posibilidad de jugar el encuentro de vuelta en Balaídos refuerza sus aspiraciones tras asegurar su clasificación con 13 puntos, una cifra que le permitió superar por un punto a PAOK y Lille.

El desenlace de la liguilla y el inminente sorteo convierten el 'playoff' en una etapa clave para el Celta, puesto que una superación en esta ronda no solo ratificaría su buen momento sino que lo impulsaría a una fase donde el nivel de dificultad se eleva ante rivales que han dominado sus respectivos grupos. Así, el desarrollo de la Europa League mantiene la expectación tanto en el entorno del club gallego como en el resto de equipos españoles involucrados, esperando el resultado de los emparejamientos a partir de la ceremonia de la UEFA.