Pablo Urdangarín, su cambio de actitud con la prensa tras muerte de Irene de Grecia

Durante apariciones anteriores ante los medios, Pablo Urdangarín ha respondido a las preguntas con cortesía, manteniendo una disposición abierta incluso durante episodios personales complejos. Sin embargo, tras el deceso de la princesa Irene de Grecia, su comportamiento ante la prensa ha experimentado una transformación visible: el deportista ha optado por un perfil mucho más serio, evitando comentarios tanto sobre asuntos familiares como sobre la futura publicación de las memorias de su padre. De acuerdo con información de El Español, este cambio de actitud se percibió precisamente en el contexto del reciente fallecimiento de la hermana de la reina Sofía, un evento que ha colocado el foco mediático sobre la familia.

El medio El Español detalló que, históricamente, Pablo, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, solía afrontar la atención mediática mostrando buen humor y educación, respondiendo con amabilidad a las cuestiones planteadas incluso después de la separación de sus padres y ante informaciones sobre su abuelo, el rey Juan Carlos. En contraste con esa disposición, en las últimas jornadas el jugador de balonmano evitó declaraciones públicas e incluso rehusó aclarar si las informaciones que apuntan a que él y sus hermanos serían herederos principales de la princesa Irene eran correctas.

Según publicó El Español, el hermetismo adoptado por Pablo coincidió con la próxima salida de las memorias de Iñaki Urdangarín, tituladas “Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes”, que estarán disponibles en las librerías españolas el 12 de febrero. Pablo no brindó comentarios acerca de este lanzamiento ni respondió preguntas sobre la posible repercusión del libro en su familia. Las memorias de su padre incluyen declaraciones sobre el final de su matrimonio con la infanta Cristina tras su paso por la prisión de Brieva, así como reflexiones personales en las que Iñaki Urdangarín asegura que Ainhoa Armentia no fue responsable de la ruptura y que siente arrepentimiento por la manera en que gestionó esta situación con sus hijos, sobre los cuales expresó estar orgulloso.

La actitud reservada de Pablo Urdangarín también se reflejó en la ausencia de respuestas respecto a especulaciones sobre el testamento y herencia de la princesa Irene. El Español consignó que, ante la posibilidad de que él y sus hermanos, especialmente Irene, recibieran parte significativa del legado, el joven permaneció en silencio y evitó cualquier confirmación o rechazo, incrementando la expectación sobre ese tema.

Por otro lado, El Español reportó que la figura del rey Juan Carlos volvió a situarse en el centro de la atención mediática tras rumores que le ubicaban en el cumpleaños del rey Fuad II de Egipto durante la muerte de la princesa Irene. Sin embargo, personas del entorno del emérito negaron tales versiones, asegurando que el monarca no abandonó Abu Dabi desde el 22 de noviembre bajo recomendación médica debido al estado delicado de su salud. Pablo Urdangarín tampoco se manifestó sobre estas informaciones ni tomó partido en la defensa del emérito, manteniendo una actitud de total reserva.

La suma de estos hechos marca una diferencia notable frente al comportamiento anterior de Pablo ante la prensa. Según describió El Español, el joven siempre se ha mostrado atento con los reporteros pese a la complejidad de los asuntos personales y familiares que le han rodeado en los últimos años, destacando su disposición para responder preguntas incluso en circunstancias delicadas. Actualmente, la reacción del hijo de la infanta Cristina ante el fallecimiento de la princesa Irene, las especulaciones sobre herencias y la inminente publicación de las memorias de su padre ha sido un silencio sostenido, marcado por un semblante serio que no pasó desapercibido ante los medios congregados.

El Español subrayó que el lanzamiento de las memorias de Iñaki Urdangarín ha avivado el interés mediático en torno a la familia, añadiéndose a la ya existente cobertura por temas de herencia y por la reciente pérdida dentro del círculo más cercano a la reina Sofía. De este modo, la conducta de Pablo, caracterizada anteriormente por su trato cordial ante las cámaras, ha dado paso a una política de distanciamiento comunicativo en un momento de máxima exposición pública para los Urdangarín.