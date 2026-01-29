Agencias

Los Veintisiete acuerdan designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

"La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Según la también vicepresidenta de la Comisión Europea, esta designación es una señal de que "cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos" está trabajando "hacia su propia desaparición".

