Jessica Bueno sale en defensa de su nuevo novio, Roberto Mendoza, tras ser tachado de "cazafamosas"

Durante una intervención en la pasarela flamenca de Jerez de la Frontera, realizada previo al inicio de SIMOF -Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla–, Jessica Bueno se refirió de manera directa a los comentarios que giran en torno al pasado amoroso de su pareja, Roberto Mendoza. Según detalló el medio, la modelo manifestó que lo único que le importa en su relación es lo que vive junto a Mendoza en el presente, desestimando la relevancia de rumores previos. En medio de una etapa significativa tanto profesional como personalmente, Bueno abordó los señalamientos públicos que vinculan a Mendoza con un supuesto interés recurrente en mujeres famosas, exponiendo su postura acerca de las versiones divulgadas por colaboradoras televisivas.

El medio informó que Jessica Bueno se encuentra sumergida en un momento destacado de su carrera, al formar parte de la pasarela flamenca de Jerez junto al diseñador Sergio Parrales. Ataviada con un vestido negro con volantes, Bueno desfiló la nueva colección, lo que coincidió con la atención mediática surgida por su relación actual con el músico y compositor Roberto Mendoza. Tras la confirmación pública de su noviazgo, los comentarios sobre las intenciones de Mendoza surgieron a raíz de observaciones hechas por tertulianas como Amor Romeira y Alexia Rivas, quienes aludieron a antecedentes en la vida sentimental del músico que, según ellas, evidenciarían un patrón de conducta dirigido hacia mujeres populares.

De acuerdo con el reportaje, la polémica se originó cuando Amor Romeira expuso que Mendoza habría dejado a una expareja no conocida para iniciar una relación con una figura del entorno televisivo, y posteriormente habría repetido el comportamiento al vincularse con Jessica Bueno. Romeira afirmó: “Ya lo hizo una vez que tenía una novia que era Dj, que no era conocida, y empezó a conocer a Fiama la de ‘Hombres, mujeres y viceversa’. Él dejó a su novia DJ por Fiama, y ahora acaba de dejar a su otra novia recién parida por ti, Jessica Bueno, cariño, así que no te sientas especial, y yo te diría que huye, detrás de la colina más allá, vete”.

Ante tales señalamientos, Jessica Bueno respondió afirmando que su posición personal se fundamenta en sus propias experiencias, según consignó la misma fuente. La modelo declaró: “Al final a mí me da igual lo que se diga, yo conozco a las personas y me baso en mis vivencias y se dicen muchísimas mentiras”. Bueno subrayó que prioriza su realidad actual y la convivencia diaria, sin dejar que historias o rumores condicionen su relación: “Yo vivo el presente y todos tenemos un pasado, incluida yo, y al final lo único que hay que vivir es lo que nosotros vivimos y ya está”. Con estas palabras, dejó claro que no permitirá que especulaciones sobre el pasado de Mendoza interfieran en su situación sentimental.

El medio recordó que el inicio de la relación entre Jessica Bueno y Roberto Mendoza trascendió a comienzos de 2026, tras la ruptura de la modelo con Luitingo, ocurrida casi un año atrás. Aunque Bueno ha preferido no etiquetar públicamente su noviazgo, sí expresó que se siente “feliz” y está explorando una nueva oportunidad sentimental, procurando cautela para evitar errores del pasado.

Por su parte, las especulaciones acerca de la supuesta condición de Mendoza como “cazafamosas” cobraron fuerza con los comentarios difundidos en diversos espacios de televisión. De acuerdo con el reportaje, las versiones de Romeira y Rivas hicieron hincapié en las coincidencias entre el inicio de la relación de Mendoza con Bueno y la existencia de una pareja anterior con la que, según estas fuentes, habría tenido un hijo.

En este contexto, Jessica Bueno expresó su confianza en Mendoza y su decisión de centrarse únicamente en los hechos que comparten en la actualidad. El medio reseñó que la modelo, acostumbrada a la exposición mediática, opta ahora por blindar su vida privada y evaluar su relación desde un marco de experiencias personales directas. Según publicó la fuente consultada, Bueno hizo evidente que las opiniones externas no decidirán el rumbo de su noviazgo ni influirán en sus decisiones personales.