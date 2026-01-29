ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador de la selección española de fútbol hasta el Mundial de 2030

ElPozo Alimentación será patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol (masculina y femenina) hasta 2030 y apoyará a los equipos en todas las competiciones oficiales que ambas selecciones disputen en el periodo del patrocinio.

La primera de ellas será el próximo Mundial masculino de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo entre ambas organizaciones se ha firmado este jueves entre El Pozo Alimentación y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las instalaciones de la compañía, en Alhama de Murcia (Murcia).

Esta alianza "refuerza el compromiso de El Pozo con el deporte español y los valores que representa, y permitirá a la marca, la más elegida por los hogares españoles, conectar con millones de aficionados a través de uno de los grandes ejes deportivos del país como es La Roja", según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

A través de esta colaboración, El Pozo apoyará a la RFEF y a la Selección Española en su labor de promoción del deporte. La marca estará presente en diferentes acciones promocionales junto a los jugadores de la Selección Española, tanto masculina como femenina, y desarrollará activaciones y campañas especiales con presencia en medios 'off line' y en el entorno digital.

Además, promocionará el patrocinio con la rotulación en la flota de trailers de la compañía que circulan por el territorio nacional y por todo el continente europeo.

"Este patrocinio supone un impulso para El Pozo y tendrá un protagonismo especial en nuestras acciones durante los próximos años. Se trata de una gran oportunidad para reforzar el compromiso que tenemos con el deporte y transmitir los valores que forman parte de nuestra cultura corporativa", han coincidido los directivos de El Pozo Alimentación, Rafael Fuertes y Juan Antonio Cánovas.

Para el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, El Pozo pasa a formar parte de la familia del fútbol, llevando la 'Marca España' al resto de mundo. "Hoy se unen tres números 1, nuestras selecciones nacionales, que ocupan este puesto en el ranking FIFA, en un momento histórico, y una empresa que también se sitúa en esta posición", ha afirmado Louzán.

El director de Desarrollo de Negocio de la RFEF, Ramón Plaza, ha detallado que "pocas marcas representan tan bien la conexión entre el deporte, los hogares españoles y los valores de la 'Marca España' como El Pozo, y su unión con la Selección refuerza nuestro objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con todos los aficionados".