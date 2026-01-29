Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y su "Estado del terror" en su nuevo tema, 'Streets of Minneapolis'

Bruce Springsteen acaba de lanzar su nuevo tema, 'Streets of Minneapolis'. Se trata de una canción con la que, además de rendir homenaje a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el mítico cantante de Nueva Jersey alza su voz en señal de protesta contra lo que define como el "Estado del terror" que Trump y su "ejército privado" están imponiendo en la ciudad estadounidense.

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lanzo hoy en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis", escribió el cantante el pasado 28 de enero en un comunicado recogido por Variety. "Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manteneos libres. Bruce Springsteen", añadió el consagrado artista musical.

La letra de la canción -parcialmente acústica- describe cómo "una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante", a lo que Springsteen añade "el ejército privado del rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional". El instante en que el cantante de temas como The River, Born in U.S.A. o Dancing in the Dark homenajea a los ciudadanos de Minneapolis llega cuando canta: "Había huellas de sangre / Donde debería haber habido misericordia / Y dos muertos abandonados en calles cubiertas de nieve / Alex Pretti y Renee Good".

El tema concluye con una declaración solidaria en la que el cantante incluye referencias directas a los recientes hechos ocurridos en Minneapolis: "Aquí, en nuestro hogar, mataron y vagaron en el invierno del '26. Defenderemos esta tierra y al extranjero entre nosotros. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis".

El título de la canción alude a otro de los más emblemáticos temas de Springsteen, Streets of Philadelphia, con la que puso el foco en el SIDA y se convirtió en tema principal de Philadelphia, filme que, dirigido por Jonathan Demme en 1993, protagonizaron Denzel Washington y Tom Hanks. Por otra parte, cabe recordar que el cantante hizo una aparición sorpresa en el pasado festival benéfico Light of Day Winterfest (que recauda fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades relacionadas), en Red Bank, Nueva Jersey, donde aprovechó para, además de tocar sus temas, denunciar las acciones del ICE, comparando sus tácticas con las de la Gestapo y también dedicarle una canción a Good.

La mujer, de 37 años, se encontraba en su todoterreno en protesta por las acciones del ICE, cuando un agente le disparó a través de la ventanilla del coche. En cuanto a Pretti, enfermero y al igual que Good de 37 años, fue abatido por disparos de agentes federales durante un operativo en Minneapolis.