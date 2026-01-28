SK Hynix logró un resultado récord en 2025 impulsado por la demanda relacionada con la IA

La compañía surcoreana SK Hynix anunció la cancelación de 15,3 millones de acciones propias, lo que equivale al 2,1% de su capital en circulación, en un esfuerzo destinado a incrementar el valor por acción y optimizar la rentabilidad para sus accionistas. De acuerdo con la información publicada por el medio, la tecnológica también confirmó la distribución de un dividendo adicional de 1 billón de wones (580 millones de euros), lo que significa que los pagos totales para el año fiscal 2025 llegarán a 3.000 wones por acción (1,74 euros). En este contexto, SK Hynix reportó que cerró 2025 con el mejor resultado financiero de su historia, superando su propio récord previo, según consignó el mismo medio.

Según detalló el fabricante surcoreano de chips de memoria, el beneficio neto registrado durante 2025 se incrementó un 117% respecto al año anterior, alcanzando los 42,9 billones de wones (24.920 millones de euros). Las ventas anuales también reflejaron un crecimiento notable, situándose en 97,14 billones de wones (56.440 millones de euros), lo que representa un aumento del 47%. SK Hynix atribuyó estos resultados a la fuerte demanda global impulsada por la adopción y expansión de la inteligencia artificial, que ha elevado la necesidad de soluciones de memoria avanzadas en un mercado cada vez más enfocado en las tecnologías de IA.

En el último trimestre de 2025, la compañía reportó un beneficio neto récord de 15,24 billones de wones (8.850 millones de euros), un 90% mayor que el obtenido en el mismo periodo del año anterior y un 21% superior respecto al trimestre inmediatamente previo. Las ventas netas trimestrales alcanzaron los 32,8 billones de wones (19.060 millones de euros), representando un incremento interanual del 66% y un avance del 34% en comparación con el tercer trimestre, conforme a la información aportada por la empresa.

La compañía explicó, según publicó el medio, que estas cifras reflejan tanto el crecimiento como la rentabilidad resultantes de una estrategia enfocada en robustecer la competitividad tecnológica y expandir una gama de productos de alto valor añadido, adaptándose a una estructura de demanda claramente orientada hacia la inteligencia artificial. SK Hynix aparece en la cadena de suministros de multinacionales destacadas como Nvidia, en un entorno en el que el desarrollo de IA ha propiciado un aumento sostenido de la demanda de memorias avanzadas tipo HBM, así como de otros productos, entre ellos DRAM y NAND para servidores.

El presidente y director del Centro Corporativo, Song Hyun Jong, declaró que la corporación prevé una aceleración en el papel de la memoria a medida que el mercado de IA transita del entrenamiento a la inferencia y crece la demanda de arquitecturas distribuidas. Song Hyun Jong afirmó: “Fortaleceremos nuestro papel no solo como proveedor de productos, sino también como socio clave de infraestructura en la era de la IA, permitiendo a los clientes satisfacer sus necesidades de rendimiento en IA”.

Con relación al rendimiento para los accionistas, SK Hynix precisó que el dividendo adicional por acción será de 1.500 wones (0,87 euros), cifra que sumada al dividendo regular trimestral de 375 wones (0,218 euros) establece un pago final de 1.875 wones por acción (1,09 euros) en el trimestre. Esto eleva el dividendo total para el año 2025 a 3.000 wones por acción (1,74 euros). El medio también subrayó que, además del pago de dividendos y la cancelación de acciones, la estrategia de la tecnológica se orienta a reafirmar su compromiso de largo plazo con el fortalecimiento del valor para los accionistas y la consolidación de su posición en el sector de memoria avanzada para la industria global.

Entre las perspectivas promovidas por la compañía, se advierte que la demanda de memoria de alto rendimiento como HBM continuará en ascenso, de la mano de una necesidad creciente de memoria en general destinada a servidores y aplicaciones de IA. De este modo, la empresa anticipa que los productos DRAM y NAND seguirán ocupando un espacio relevante en el contexto de expansión de las soluciones de infraestructura para inteligencia artificial. Según reportó el medio, la compañía subrayó la importancia de adaptarse a la transición del sector, donde la memoria se perfila como un componente esencial en las nuevas arquitecturas impulsadas por inteligencia artificial.

SK Hynix remarcó que sus logros financieros durante el ejercicio 2025 no solo rompieron con los récords previos, sino que también marcaron “el mejor rendimiento anual en la historia de la compañía”, resultado de haber superado ampliamente las cifras alcanzadas en 2024. Según el medio, la tecnológica reiteró su apuesta por mejorar la competitividad tecnológica y ampliar su portafolio de productos de mayor valor añadido para responder a los desafíos de un mercado cada vez más determinado por la innovación en inteligencia artificial.