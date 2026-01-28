Más de 54.000 menores solicitan las ayudas del Plan Veo para gafas o lentillas

La edad de 15 años destaca entre los menores que han solicitado apoyo económico para adquirir gafas o lentes en el marco del Plan Veo, con un total de 4.311 expedientes aprobados, cifra que representa el 13,4 por ciento del total. El Ministerio de Sanidad informó que, hasta el 14 de enero, se han recibido 54.083 solicitudes de personas menores de edad interesadas en acceder a este programa, diseñado para mejorar el acceso a sistemas de ayuda visual durante la infancia. Según datos difundidos por el Ministerio y reproducidos por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), 32.309 expedientes ya cuentan con el visto bueno de dicho organismo, mientras que el resto permanece en proceso de validación.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el Plan Veo, anunciado oficialmente el 16 de diciembre de 2025, ofrece una ayuda económica de hasta 100 euros por persona beneficiaria. La finalidad de este programa, concebido como una medida excepcional, es facilitar la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto a la población infantil y adolescente que lo necesita. El CGCOO también informó que 6.863 establecimientos de óptica en todo el país, equivalentes al 68,6 por ciento del total nacional, se han adherido a la iniciativa. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan actualmente en el desarrollo y gestión del programa.

Según publicó el Ministerio de Sanidad, el canal más utilizado para acceder al Plan Veo ha sido la derivación realizada por profesionales de óptica y optometría, que concentran el 74,4 por ciento de las solicitudes. Por su parte, los servicios de oftalmología del sistema sanitario público han canalizado el 15,3 por ciento de las peticiones, mientras que el sector privado ha gestionado el 10,3 por ciento restante. Las estadísticas revelan que los principales beneficiarios pertenecen al grupo de edad de entre 12 y 16 años, que agrupa al 56,9 por ciento de los solicitantes. El siguiente grupo más numeroso corresponde a menores de 6 a 11 años, con el 38,6 por ciento, y una pequeña proporción, el 4,5 por ciento, corresponde a menores de 5 años.

Las solicitudes válidas presentan también una distribución por sexo, correspondiendo el 56,1 por ciento a niñas y el 43,9 por ciento a niños, según consignó el medio oficial. En cuanto a los problemas de refracción identificados en los expedientes aprobados, el astigmatismo aparece como el más prevalente, representando el 42,9 por ciento de los diagnósticos. La miopía (31,1 por ciento) y la hipermetropía (24,6 por ciento) completan la lista de las patologías visuales más detectadas entre los solicitantes. Dentro de los productos subvencionados a través de este programa, las gafas constituyen la opción preferida, siendo el 85,2 por ciento de las ayudas concedidas destinadas a su adquisición.

El Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas detalló que el Plan Veo ha contado con la participación de menores de todas las comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Andalucía encabeza el listado con 10.631 solicitudes aprobadas, seguida por la Comunidad de Madrid con 8.178 y Cataluña con 7.989. Si se considera la tasa de acceso a las ayudas en relación con la población diana residente de cada territorio, Galicia registra la cifra más alta, con 129 beneficiarios por cada 10.000 habitantes. Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha también muestran tasas destacadas.

El Ministerio de Sanidad ha manifestado que este programa se inserta dentro de una estrategia de mayor alcance enfocada en reducir las desigualdades en salud, con especial atención a la intervención sobre determinantes económicos y sociales. Según finalizó el comunicado oficial, el Plan Veo representa un refuerzo del compromiso institucional con la equidad en el acceso a la salud visual durante las primeras etapas de la vida.