LVMH se desploma en Bolsa tras presentar resultados y arrastra al sector del lujo

Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, anticipó obstáculos relevantes para el grupo también en 2026, y describió el panorama reciente como "bastante desafiante, tanto económica como geopolíticamente", al comentar los resultados anuales de la multinacional francesa. Según publicó el medio, LVMH registró al cierre de 2025 una reducción del 13,3% en sus beneficios netos atribuidos, alcanzando 10.878 millones de euros, junto a una baja del 4,6% en los ingresos, que totalizaron 80.807 millones, y de un 1% considerando solo las ventas en términos orgánicos. El conglomerado señaló la fortaleza del euro respecto a otras monedas como uno de los principales factores detrás de este resultado, y comunicó a los inversores su cautela para el próximo ejercicio.

De acuerdo con la información divulgada por la fuente, LVMH vendió menos y ganó menos, haciendo hincapié en el efecto adverso que las variaciones en los tipos de cambio ejercieron sobre sus resultados. El grupo precisó que la depreciación promedio frente al euro de monedas clave como el dólar estadounidense, el yuan chino, el won surcoreano y el yen japonés afectó sus cifras de ingresos en tres puntos porcentuales, lo que equivalió a una merma de 1.065 millones de euros en el resultado de operaciones recurrentes en comparación con 2024.

La reacción de la Bolsa se hizo notar el miércoles: según consignó el medio, las acciones de LVMH registraron una caída superior al 8% tras la apertura de los mercados. Aunque el valor logró contener parte de las pérdidas a lo largo de la sesión, concluyó la jornada con una baja del 7%. Este retroceso arrastró también a otras empresas del sector del lujo en Europa. Los títulos de Christian Dior, vinculado directamente a LVMH, retrocedieron un 6,25%. Kering, otro gigante del segmento, cayó un 3,83%, mientras que Moncler bajó 2,82%, Prada 2,19% y Burberry 2,10%. Hermès descendió 1,8% y la empresa española Puig presentó una reducción en su valor de 0,78%.

El medio detalló además que la apreciación del euro fungió como un componente relevante en el desempeño de las empresas exportadoras europeas de lujo. Durante la jornada, la cotización del euro frente al dólar rebasó el umbral de 1,20 dólares, algo que no ocurría desde junio de 2021, acumulando una apreciación de más del 2% desde el inicio de 2026. LVMH explicó que estos movimientos cambiarios, junto a la persistente incertidumbre ligada al contexto económico global y los factores geopolíticos, obligaron a la empresa a adoptar una visión prudente respecto al futuro inmediato.

En la conferencia posterior a la publicación de sus resultados, Arnault subrayó que la compañía procederá "paso a paso", debido a la complejidad del entorno y las expectativas moderadas para 2026. El medio resaltó que la evolución de las monedas con las que facturan fuera de la eurozona se cataloga ahora como una preocupación central para la firma y otras compañías de similares características, ya que impacta directamente en los balances financieros y perspectivas del negocio.

La dinámica de la jornada bursátil mostró una reacción en cadena en el sector. El conjunto de firmas emblemáticas del lujo registró descensos, alineándose con el comportamiento de LVMH y reflejando el nerviosismo y la cautela de los inversores. El peso del conglomerado y su relevancia en el mercado europeo potenció el impacto de esta caída, ya que se considera un referente para medir la salud y el ritmo de este segmento productivo.

El panorama que afrontan las compañías europeas de lujo, de acuerdo con la información compartida en el medio, se caracteriza actualmente por la volatilidad relacionada al tipo de cambio y la demanda internacional. La revalorización del euro frente a las principales divisas reduce la competitividad de los productos europeos, encareciendo los precios para los compradores internacionales y afectando los márgenes de ganancia.

Las cifras reveladas por LVMH sirvieron para poner de manifiesto los desafíos estructurales y coyunturales del sector, dando lugar a valoraciones y ajustes a la baja en la mayoría de los grandes grupos bursátiles del lujo. En este contexto, la cautela expresada por Bernard Arnault coincide con la prudencia adoptada por otros líderes empresariales del sector, ante el cambiante escenario económico y las tensiones geopolíticas que siguen incidiendo en los mercados internacionales.