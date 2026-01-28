Los Veintisiete debaten este jueves nuevas sanciones a Irán y Rusia y los próximos pasos para la paz en Gaza

Durante el encuentro en Bruselas que reúne a los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, uno de los enfoques principales consiste en analizar la propuesta presentada por la Comisión Europea relacionada con la asistencia financiera a Ucrania, la cual contempla 90.000 millones de euros destinados a cubrir diversas necesidades de dicho país durante los próximos dos años. Según reportó Europa Press, la Comisión sugiere que dos terceras partes de estos fondos, es decir, 60.000 millones, se orienten a gastos militares, con una prioridad tanto para la industria ucraniana como la europea, mientras que los 30.000 millones restantes cubrirían necesidades presupuestarias y garantizarían el funcionamiento de la administración de Kiev. No obstante, algunos Estados miembros consideran relevante que este plan incorpore mecanismos que permitan una mayor flexibilidad, de modo que, si la industria europea o ucraniana no puede proporcionar a tiempo el material necesario, Ucrania tenga la opción de adquirirlo en terceros países como Estados Unidos.

El medio Europa Press añadió que, además de la discusión sobre la ayuda a Ucrania, los ministros de Exteriores han incluido en su agenda la evaluación de nuevas sanciones con el objetivo de incrementar la presión sobre Rusia y Teherán. Las fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press indicaron que este jueves se prevé acordar sanciones coercitivas adicionales contra el Kremlin. El debate surge mientras se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Si bien no se esperan decisiones inmediatas sobre el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, embajadores de los Estados miembro ya avanzaron sanciones contra seis personas implicadas en la propagación de mensajes a favor del gobierno ruso, las cuales se formalizarían en la jornada.

En relación con la respuesta a Irán, Europa Press detalló que la represión contra manifestantes en ese país, la proliferación nuclear y el suministro de drones y misiles a Moscú están entre los motivos principales que motivan la imposición de más sanciones. El plan de la Unión Europea plantea complicar el acceso iraní a componentes clave para el desarrollo de tecnología militar. Además, se estudia la ampliación del listado de funcionarios iraníes sujetos a restricciones dentro del régimen de sanciones, amparándose en violaciones de derechos humanos y apoyo militar a Rusia. Algunos países han expresado la posibilidad de avanzar en la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Sin embargo, la falta de consenso entre todos los Estados miembro podría retrasar la implementación formal de esta medida. España figura entre los países que respaldan esta iniciativa, como lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press.

La reunión en Bruselas aborda también los desafíos en Oriente Próximo, en particular la situación en la Franja de Gaza, tras el inicio de la segunda fase del plan de paz promovido por Estados Unidos. Según ha consignado Europa Press, los ministros discuten el papel que la Unión Europea puede desempeñar en el contexto de la próxima apertura del paso de Rafá, explorando alternativas como el posible entrenamiento de la policía palestina mediante la misión EUPOL COPPS, así como la reactivación de operaciones de asistencia fronteriza bajo la misión EUBAM. Asimismo, se analiza la propuesta estadounidense de crear una Junta de Paz, aunque varios Estados miembro mantienen reticencias debido a dudas sobre su compatibilidad con tratados de la UE y la Carta de la ONU.

De acuerdo con Europa Press, el debate sobre el préstamo a Ucrania se produce luego de que la propuesta de asistencia fuese aprobada por los líderes europeos en diciembre, pese a la oposición de Hungría, República Checa y Eslovaquia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó recientemente a los Estados miembro a proporcionar mayor flexibilidad en la entrega de estos fondos, argumentando que la industria europea actualmente no puede suministrar todos los materiales que Ucrania requiere para su defensa. La Comisión Europea subrayó que la propuesta inicial podrá ser matizada por los países para definir los detalles correspondientes a la utilización de los recursos.

Además de los puntos relativos a Rusia, Irán, Ucrania y Gaza, la protección de los derechos humanos forma parte de los temas tratados por los ministros. Europa Press informó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, discutirá con los ministros las prioridades en materia de derechos humanos en distintos contextos, incluyendo las protestas en Irán y la situación en Sudán. Se prevé también la adopción de conclusiones sobre las prioridades de la Unión Europea en este campo.

En las últimas horas de la jornada, los ministros dialogarán acerca de la situación en la región de los Grandes Lagos en África, luego de la reciente ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23) en la República Democrática del Congo, que ocurre pocos días después de la suscripción en Washington de un acuerdo que buscaba poner fin a un conflicto que amenaza con expandirse regionalmente. Europa Press puntualizó que la evolución del conflicto en la RDC preocupa a la diplomacia europea por su potencial para desestabilizar un área más amplia.

La agenda del día en Bruselas concluirá con la celebración del Consejo de Asociación Unión Europea-Marruecos, el primero desde 2019. Según información suministrada por Europa Press, este encuentro, presidido por la Alta Representante de la UE Kaja Kallas y el ministro de Exteriores de Marruecos Naser Burita, tiene como finalidad profundizar la cooperación en áreas tales como la migración, la transición energética y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas partes. El desarrollo de este consejo representa la renovación del contacto entre la Unión Europea y el país magrebí tras una pausa de varios años, con el propósito de avanzar en una agenda conjunta en temas considerados prioritarios por ambos actores.

Durante la jornada diplomática, temas como el conflicto sirio en el noreste del país y la pugna entre el Ejército y milicias kurdas también figuran entre los asuntos externos abordados por los ministros, de acuerdo con Europa Press. El objetivo general de la reunión es definir la posición común del bloque europeo frente a los principales retos internacionales y perfilar respuestas tanto desde el ámbito humanitario como desde el punto de vista diplomático, económico y de seguridad.