Ernesto Valverde: "La eliminación ha sido cruel por como se ha producido"

A lo largo de la rueda de prensa que ofreció tras la derrota frente al Sporting de Portugal, Ernesto Valverde destacó los obstáculos que tuvo que afrontar el Athletic Club en un grupo de alto nivel. Según detalló el medio, Valverde subrayó que el equipo estuvo cerca de conseguir el pase a la ronda de ‘playoffs’ durante buena parte del encuentro, pero finalmente quedó eliminado en la fase de liga de la Liga de Campeones tras un desenlace que calificó como especialmente difícil para los jugadores y el club.

Durante sus declaraciones, según consignó el medio citado, el entrenador describió la salida de la competición europea como una situación desgraciada. Valverde señaló: “La eliminación ha sido cruel por cómo se ha producido. Pero puede suceder cuando vas con todo porque ya en los momentos finales sabíamos que el empate no nos valía. Es una pena perder el partido, además, pero ha sido un partido bastante bueno en el que hemos entrado muy bien y nos hemos rehecho del empate”. El Athletic Club sucumbió en San Mamés ante el Sporting de Portugal por 2-3 y, con este resultado, quedó fuera de la Champions League pese a haber mostrado competitividad y capacidad de reacción durante el enfrentamiento.

Según reportó el mismo medio, el técnico rojiblanco analizó el desempeño de sus jugadores y mostró satisfacción por el rendimiento mostrado en el torneo. El entrenador explicó que la trayectoria en la Champions resultó positiva porque implicó enfrentarse a equipos de un nivel notable: “Sobre todo por enfrentarnos a este tipo de equipos. El año pasado también tuvimos la Europa League, pero los equipos de Champions tienen un nivel superior, y eso es bueno porque tienes que ganar en competitividad para poder enfrentarte a jugadores como el Sporting, el Arsenal o el PSG”, afirmó durante la comparecencia.

Valverde hizo hincapié en las complicaciones atravesadas a lo largo del campeonato, destacando el nivel de dificultad del grupo asignado al Athletic Club en la fase inicial. Según detalló el medio, el equipo mantuvo vivas las opciones de clasificación hasta los instantes finales del enfrentamiento decisivo. El entrenador afirmó: “Hemos llegado hasta este último momento con posibilidades de pasar, en gran parte del partido hemos estado dentro. Evidentemente, los rivales son de alto nivel. Me hubiese gustado llegar a febrero o marzo y tener una eliminatoria de Champions, pero hemos luchado hasta el final”.

Además, de acuerdo con lo publicado, el técnico extremeño manifestó que la plantilla pudo disfrutar de la experiencia y que compitió con intensidad por seguir avanzando en la competición. En palabras de Valverde: “Hemos disfrutado y hemos luchado por clasificarnos. Ahora nos tenemos que centrar en lo que ahora mismo es fundamental para nosotros, que es recuperarnos en Liga de la situación en la que estamos”. Así, el técnico marcó nuevos objetivos para el club tras la eliminación europea, orientando la atención hacia los compromisos nacionales del Athletic Club.

Respecto al desarrollo del partido ante el Sporting de Portugal, la nota recogió que Oihan Sancet, autor de uno de los goles y figura destacada del equipo, sufrió una lesión que afectó el rendimiento colectivo en los minutos finales. “Estaba bien en ese momento y el equipo se estaba encontrando bien en el campo”, expresó Valverde en alusión a Sancet, antes de precisar que, después de la lesión, el Athletic perdió parte de su presión en ataque: “Tras la lesión ha habido ahí un momento en el que nuestra presión ya no era tan efectiva como lo era en el primer tiempo”, concluyó el técnico durante la comparecencia posterior al encuentro.

De este modo, el Athletic Club cerró su participación en el torneo continental tras una secuencia de partidos exigentes frente a equipos de renombre, mientras el cuerpo técnico y la plantilla afrontan el reto de enfocarse en la competición doméstica en las próximas jornadas.