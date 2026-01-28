Delcy Rodríguez anuncia la liberación de fondos congelados por las sanciones de EEUU

Durante un acto realizado en el Hospital Universitario de Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de fondos venezolanos congelados en el extranjero. En palabras de la dirigente, estos recursos serán destinados principalmente a la inversión en hospitales, el fortalecimiento del sector eléctrico y la industria gasífera del país. Según detalló el medio, esta medida se enmarca en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, iniciadas después de la detención de Nicolás Maduro tras el operativo de Estados Unidos a comienzos de año.

De acuerdo con la información proporcionada por Rodríguez y recogida por la fuente, el proceso de liberación de fondos responde a la nueva etapa política abierta luego de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 5 de enero, hecho que marcó el inicio de su propio mandato como presidenta interina. La mandataria explicó que estos recursos, bloqueados anteriormente como resultado de las sanciones económicas impuestas por Washington, ahora se destinarán de manera prioritaria a la obtención de equipamiento hospitalario adquirido tanto en el mismo Estados Unidos como en otros países, además de servir para la modernización de los sectores energético y gasífero venezolanos.

El medio indicó también que Rodríguez subrayó que una vez que los fondos ingresen en las arcas nacionales, la población venezolana tendrá acceso a una aplicación pública que permitirá consultar tanto los proyectos financiados con esos recursos como los ingresos reportados por el desbloqueo. Según sus palabras, “inmediatamente” después de la entrada de esos fondos se habilitará la herramienta digital para que los ciudadanos puedan supervisar el uso de estos activos.

Tal como consignó la fuente, la presidenta interina enmarcó este anuncio en una agenda de diálogo diplomático que busca resolver tanto asuntos sensibles como otros menos relevantes en el ámbito de las relaciones internacionales. Rodríguez defendió la importancia de establecer canales diplomáticos con otros países, en particular con Estados Unidos, para asegurar una agenda de respeto basada en la soberanía y la independencia nacional.

Este contexto político tiene como antecedente la retirada gradual de las sanciones económicas estadounidenses sobre Venezuela, una decisión adoptada semanas atrás por la administración de Donald Trump. El medio explicó que tal flexibilización permitió la reanudación de la venta y transporte de crudo y otros productos petroleros venezolanos hacia los mercados globales, después de la intervención militar que, según los reportes, dejó un saldo de alrededor de un centenar de víctimas mortales.

Durante el acto, Rodríguez también hizo hincapié en la procedencia de los nuevos equipos para hospitales, electricidad y gas, los cuales, según indicó el medio, ya están en proceso de adquisición gracias a la disposición de los recursos desbloqueados. Reiteró que la transparencia en la gestión de estos fondos será garantizada a través del acceso ciudadano a la mencionada aplicación.

El medio resaltó que la presidenta interina mencionó estos avances como parte de una serie de nuevas relaciones internacionales que permitieron la recuperación de recursos pertenecientes al pueblo de Venezuela. La declaración apuntó a consolidar un cambio en la política exterior tras los eventos que desembocaron en su investidura como máxima autoridad del Ejecutivo venezolano.

Según publicó la fuente, el diálogo establecido entre el gobierno interino y las autoridades estadounidenses facilitó el levantamiento de los esquemas sancionatorios, lo que abrió la puerta a la utilización de fondos previamente congelados. Así, el Ejecutivo busca canalizar dichos recursos en proyectos claves para la infraestructura nacional y servicios públicos, con énfasis en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Por último, el medio indicó que Rodríguez reivindicó la estrategia de diálogo diplomático como herramienta para resolver disputas y avanzar hacia un modelo de relaciones internacionales sustentado en el reconocimiento mutuo y la cooperación entre países soberanos.