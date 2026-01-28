(Crónica) PSG y Newcastle se caen del 'Top 8' en una loca última jornada

El París Saint-Germain y el Newcastle empataron (1-1) este miércoles en la octava y última jornada de la fase liga de la Champions y se vieron superados y fuera del 'Top 8', en un desenlace de infarto que cumplieron por arriba Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City, y que de cara a los 'playoffs' tuvo las campanadas de Bodo/Glimt y Benfica ante Atlético y Real Madrid.

El desenlace unificado de los 24 equipos clasificados, 8 de manera directa a octavos y 16 para 'playoffs', fue una montaña rusa de principio a fin. En el Parque de los Príncipes, el PSG, vigente campeón, fue de más a menos. Ousmane Dembélé no aprovechó un penalti pero poco después Vitinha hizo un golazo para el 1-0, pero el dominio de los de Luis Enrique no se tradujo en más goles.

Los ingleses empataron antes del descanso con Joe Willock, en una jugada con tres cabezazos en el área que no defendió bien el PSG, y en el segundo tiempo la victoria, y el billete al 'Top 8', pudo caer de cualquier lado. Sin embargo, con el empate, 14 puntos cada uno, ambos irán al sorteo del viernes para jugar el 'playoff'. Con 16, el City, que superó (2-0) al Galatasaray; el Sporting, que silenció San Mamés (2-3); el Chelsea, con un 2-3 al Nápoles, y el FC Barcelona, avanzaron directos a octavos de final.

Los cuatro primeros, quienes tendrán ventaja de campo en las eliminatorias, fueron Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool y Tottenham. Los dos primeros, los que ya estaban clasificados antes de empezar el maratón de este miércoles: con 24 puntos, pleno de los de Mikel Arteta con un 3-2 ante el Kairat Almaty, y 21, después del 1-2 que enfrió la fiesta de un PSV eliminado, en el regreso de Jamal Musiala y el broche de Harry Kane.

El City de Pep Guardiola se libró del suspense con los goles en el primer tiempo de Erling Haaland y Rayan Cherki, ambos asistidos por Jérémy Doku. Sin embargo, el Chelsea tuvo que sudar ante un Nápoles que remontó en diez minutos por medio de Antonio Vergara y Rasmus Hojlund el tanto de penalti de Enzo Fernández en el primero tiempo. Un doblete de Joao Pedro catapultó a los 'blues' y silenció a un Estadio Diego Armando Maradona sin Champions.

Mientras, el Tottenham, que como el año pasado parece fiar su temporada a Europa, encontró los goles en el segundo tiempo, de Randal Kolo Muani y Dominic Solanke, para imponerse (0-2) a un eliminado Eintracht Fráncfort y terminar cuarto con 17 puntos.

El atasco por la zona noble no favoreció a un Inter de Milán que ganó con goles al final al Borussia Dortmund (0-2). Tampoco a una Juventus que no cumplió con sus deberes, ya que no pasó del empate (0-0) ante el Mónaco, aunque estarán en los cruces de 'playoffs' como los del Principado, o como el Atalanta, que perdió ante el Royale Union (1-0), Galatasaray o un Qarabag que se llevó seis goles del Liverpool, tercero de la fase liga con 18 puntos.

El drama mayor era quedarse sin nada, eliminados fuera del 'Top 24', y en el alambre estuvieron Olympique de Marsella, Pafos, Benfica y Bodo/Glimt, los cuatro en nueve puntos pero con distinta diferencia de goles. El Benfica obró el milagro ganando al Real Madrid con el cuarto tanto que necesitaba obra de su portero Anatoliy Trubin en el minuto 98 (4-2).

Mientras, el Bodo/Glimt, en su primera participación en la máxima competición continental, superó (1-2) al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Así, el Marsella, que perdió con claridad en Brujas (3-0), se quedó fuera, como un Pafos que rozó la gesta (4-1) ante el Slavia de Praga. Por otro lado, el Olympiacos del técnico español Jose Luis Mendilibar estará en el sorteo gracias a su tercera victoria seguida, un 1-2 en Ámsterdam contra el Ajax.