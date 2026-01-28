Carmen Borrego, desquiciada, abandona definitivamente 'GH DÚO' tras ser salvada por la audiencia

Anunciar una doble expulsión para el jueves introdujo incertidumbre en el desarrollo de ‘GH DÚO’, según relató Europa Press, y la salida de Carmen Borrego tras ser salvada por la audiencia generó más dudas en la organización sobre los próximos pasos a seguir en el programa.

Tal como comunicó Europa Press, Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos y participante de ‘GH DÚO’, decidió abandonar el programa en la madrugada del martes, después de atravesar un episodio de ansiedad y manifestar que se sentía completamente superada por la dinámica dentro de la casa ubicada en Tres Cantos. La colaboradora había permanecido diecinueve días en el concurso, periodo durante el que expresó en varias ocasiones su intención de dejar el reality por las dificultades en la convivencia con sus compañeros, pero no fue hasta después de ser salvada por el voto del público que tomó la decisión definitiva de marcharse.

Los hechos se desarrollaron durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Europa Press detalló que Borrego se mostró visiblemente alterada en el confesionario desde el inicio de la emisión. Allí comunicó su determinación de retirarse tras afirmar que se sentía "saturada" y sin fuerzas para continuar en la competencia. Frente a esta situación, sus familiares más cercanos —su hermana Terelu Campos y su hijo José María Almoguera— intercambiaron palabras con ella para tranquilizarla y persuadirla de que continuara, al menos hasta la siguiente resolución de expulsión prevista para el jueves.

Durante la conversación, Terelu Campos apeló al sentido profesional de su hermana y le recordó el apoyo recibido por la audiencia al salvarla de la expulsión. En palabras recogidas por Europa Press, le dijo: “Eres una profesional. Nosotros estamos contentos de que estés ahí, para mí es un fracaso que abandones. Por lo menos da la oportunidad a la audiencia de que decida, no tú. Si te quieres ir, dale la oportunidad.” Por su parte, José María Almoguera remarcó: “Esto es duro pero va a mejorar. Puedes de sobra, con esto y con muchísimo más.”

En esa misma gala, el público presente en el plató fue instado por el presentador a animar a Borrego para que considerase permanecer al menos una semana más. La colaboradora, por momentos, aceptó permanecer hasta el jueves, en principio solo si no era expulsada en 48 horas, comprometiéndose a “sacar fuerzas de donde no las tengo”. Aun así, su resolución mostró signos de ser definitiva.

Los acontecimientos se aceleraron minutos después, cuando Jorge Javier Vázquez anunció los resultados de las votaciones de la audiencia. El primer concursante en salvarse de la expulsión fue Carlos Lozano, quien agradeció al público y manifestó sus expectativas de continuar en el programa. Borrego fue la siguiente en recibir la noticia de que había sido salvada, pero lejos de animarse, reaccionó con una crisis emocional. Su declaración, recogida por el medio, fue: “No me voy a poner contenta, lo siento. De felicidades nada porque me voy en este momento. No me voy a quedar que me estoy volviendo loca. No me voy a volver loca aquí, no puedo seguir aquí, ¿para qué voy a esperar hasta el jueves? Si no me van a echar. No puedo seguir en el estado en el que estoy.”

Europa Press informó que, pese a los esfuerzos de compañeros y del propio presentador por persuadirla, Borrego reiteró su decisión de abandonar, enfatizando: “Que no, que me voy. Me estoy volviendo loca, no digo nada más, se acabó el tema, ¿esto es lo que queráis? Ya lo tenéis, no me quedo. Que no y que no.” Finalizó así su etapa en el concurso y comunicó que no habría marcha atrás.

La reacción de la organización del programa ante esta renuncia se vio condicionada por el anuncio previo de una doble expulsión sorpresa para la gala del jueves. Según Europa Press, el presentador informó que habría una expulsión convencional, entre Cristina Piaget y Belén Rodríguez, y otra sorpresiva entre los concursantes que inicialmente no se encontraban nominados. Ahora, la salida voluntaria de Carmen Borrego introduce una incógnita sobre la dinámica que seguirá el ‘reality show’ en las próximas jornadas, dado que la estructura habitual del proceso de expulsión podría quedar alterada.

Durante los 19 días que Carmen Borrego permaneció en la casa, experimentó altibajos emocionales y diversas crisis asociadas al clima de convivencia, lo que derivó en repetidas declaraciones sobre su deseo de renunciar. El seguimiento televisivo reflejó cómo la presión psicológica fue incrementando hasta el desenlace final, a pesar de los esfuerzos de familiares y la intervención activa tanto de los presentadores como del público.

Europa Press subrayó que la audiencia mostró su respaldo hacia Borrego, votando para que siguiera en la competencia. Sin embargo, el apoyo del público no logró revertir el estado de nerviosismo de la concursante, quien optó por proteger su bienestar personal alejándose del formato televisivo. Al momento del cierre de la gala, la producción no había precisado si el abandono condicionaría directamente el formato de la doble expulsión o si influiría en la experiencia de los concursantes que siguen en el programa.