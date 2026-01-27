Previa del Athletic Club - Sporting de Portugal

La campaña del Athletic Club en la Champions League podría tomar un rumbo histórico este miércoles en San Mamés, donde el equipo de Ernesto Valverde aspira a sellar su pase a los playoffs tras una fase de grupos marcada por la irregularidad. De acuerdo con el medio de comunicación, el encuentro que enfrenta a los rojiblancos frente al Sporting de Portugal, a partir de las 21:00 horas, se perfila como un duelo definitivo en la última jornada de la fase de liga de la máxima competición continental.

Según reportó el medio, el Athletic Club ocupa la vigésima tercera posición con 8 puntos, lo que le otorga un escenario favorable para asegurar por primera vez en su historia el acceso a una eliminatoria de Champions si consigue la victoria. El triunfo casi garantizaría la clasificación, aunque el empate también podría resultar suficiente dependiendo de otros resultados, mientras que una derrota dejaría opciones remotas de avanzar. Entre los equipos cuyos resultados influirán en las posibilidades rojiblancas se encuentran Benfica, Nápoles, Olympiacos, Copenhague, Brujas, Bodo/Glimt, Mónaco, Bayer Leverkusen y PSV, conforme detalló la fuente.

El adversario, Sporting de Portugal, comenzará el partido en la décima posición con 13 puntos, empatado con el sexto clasificado. El equipo lisboeta, que no accede a los octavos desde 2022, pelea por situarse entre los ocho mejores y avanzar directamente a la siguiente ronda. El medio consignó que los portugueses llegan fortalecidos tras superar 2-1 al PSG en la jornada anterior, sumando así tres victorias seguidas en todas las competiciones, y buscarán prolongar su buena dinámica pese a importantes ausencias en su plantilla.

El precedente más recordado entre ambos clubes tuvo lugar en 2013, cuando el Athletic eliminó al Sporting de Portugal en semifinales de la Liga Europa con un 3-1 en San Mamés y un gol decisivo de Fernando Llorente a poco del final, según rememoró el medio. La actual edición de Champions presenta un contexto diferente, ya que no será necesario remontar una desventaja; una victoria permitiría a los de Valverde avanzar salvo una combinación improbable de resultados.

Las complicaciones para el Athletic llegan por el lado de las bajas. Tal como publicó el medio, el equipo no podrá contar con Mikel Jauregizar por sanción, uno de los jugadores más utilizados por Valverde a lo largo de la temporada. A esta ausencia se suman las lesiones de los hermanos Williams y del defensa Aymeric Laporte, lo que obliga a los rojiblancos a confiar en el rendimiento de futbolistas como Robert Navarro, Gorka Guruzeta y Álex Berenguer. Tanto Navarro como Guruzeta se distinguieron en la reciente victoria sobre el Atalanta en Bérgamo: Navarro participó en los tres goles, y Guruzeta dio inicio a la remontada. Berenguer, por su parte, ya resultó decisivo en victorias locales relevantes, como el triunfo ante el Atlético de Madrid en Liga.

Pese al buen desempeño de algunos de sus atacantes, las cifras defensivas del Athletic reflejan problemas recientes: han recibido 16 goles en seis partidos desde que inició 2026. Dani Vivian se encuentra entre los jugadores con molestias físicas, lo que añade dificultades al sistema defensivo antes de enfrentar la ofensiva portuguesa, liderada por dos futbolistas con pasado en la Liga española: Luis Suárez y Francisco Trincao.

Luis Suárez llega como máximo goleador del Sporting de Portugal, después de anotar un doblete en la victoria ante el PSG, sumando un total de 21 tantos en la temporada —4 de ellos en Champions—, según informó el medio. Trincao ha repartido tres asistencias en los últimos cuatro partidos y es el segundo goleador del equipo en la competición continental con tres tantos. Rui Borges, estratega del Sporting, afronta la baja por lesión de Geovany Quenda en su intento de mantener el rendimiento ofensivo de su equipo.

El Athletic afronta el duelo tras una dolorosa derrota en Liga frente al Sevilla por 2-1, un resultado que los sitúa a solo tres puntos del descenso y plantea desafíos anímicos en una semana decisiva. A corto plazo, la atención se centra exclusivamente en la Champions, aunque el siguiente compromiso liguero, el domingo contra la Real Sociedad, añade presión a una plantilla aquejada por las lesiones y las rotaciones obligadas, conforme detalló la fuente.

Los técnicos disponen las siguientes alineaciones probables, según reportó el medio: por parte del Athletic Club, Unai Simón defenderá la portería, con Gorosabel, Paredes, Yuri y Boiro en la defensa; Rego y Vesga como centrocampistas; Robert Navarro, Sancet, Berenguer en funciones ofensivas, y Guruzeta como referencia en ataque. Por el Sporting de Portugal, Silva en la portería; Fresneda, Ignacio, Matheus Reis, Mangas en la defensa; Simoes, Morita en el centro; Catamo, Trincao, Araujo y Suárez compondrán la ofensiva. El árbitro alemán Felix Zwayer ha sido designado para dirigir el encuentro, que se llevará a cabo en el estadio San Mamés y será transmitido por M+ Liga de Campeones 4, a partir de las 21:00 horas, de acuerdo con la información publicada por el medio.