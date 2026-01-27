Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024

La continuidad de las operaciones militares y la permanencia de posiciones del Ejército israelí en el sur de Líbano, pese a lo establecido en el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, ha generado críticas recurrentes de Beirut y Hezbolá, según consignó el medio que reportó los últimos acontecimientos. En este contexto, el martes se registró la muerte de al menos una persona por un bombardeo israelí cerca de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, a pesar del cese de hostilidades vigente desde finales del año pasado, indicó el medio de referencia.

El incidente, ocurrido tras trece meses de enfrentamientos desencadenados por los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, involucra posiciones opuestas respecto a la identidad de la víctima. Tal como publicó la fuente, el Ejército israelí afirmó que la persona fallecida sería “un terrorista de Hezbolá”, mientras que medios locales libaneses no han confirmado públicamente la identificación de la víctima, solo informaron que la persona murió como consecuencia de un ataque aéreo en las inmediaciones de Tiro.

De acuerdo con la información consignada por el medio, las fuerzas israelíes han llevado a cabo decenas de bombardeos sobre el territorio libanés desde la entrada en vigor del alto el fuego de noviembre de 2024. Israel ha defendido estas acciones argumentando que tienen como objetivo frenar actividades de Hezbolá, una organización chií que cuenta con una fuerte presencia en el sur de Líbano. Según la información reportada, el gobierno israelí sostiene que estas operaciones no constituyen una violación del alto el fuego, una interpretación rechazada tanto por las autoridades libanesas como por el propio Hezbolá, y que también ha recibido condenas por parte de Naciones Unidas.

El acuerdo de cese de hostilidades firmado en noviembre estipulaba, entre otras disposiciones, la retirada de efectivos militares de ambas partes del sur de Líbano. No obstante, el Ejército israelí mantiene cinco puestos activos en territorio libanés. El medio reportó que esta permanencia ha sido objeto de severa desaprobación tanto del gobierno de Beirut como de Hezbolá, que continúan exigiendo la salida de las tropas y la restauración de la soberanía libanesa sobre esa región.

Por su parte, las autoridades israelíes sostienen que las operaciones aéreas y la presencia en posiciones avanzadas se justifican por la necesidad de garantizar la seguridad de sus fronteras y de sus ciudadanos, ante lo que consideran amenazas directas de Hezbolá. Tal como detalló la fuente, estas acciones ocurren en un clima de tensas relaciones bilaterales, mientras la comunidad internacional expresa preocupación por el impacto humanitario y la posibilidad de una nueva escalada regional.

Según informó el medio, el gobierno y las fuerzas armadas libanesas, junto con el liderazgo de Hezbolá, acusan recurrentemente a Israel de incumplir los compromisos establecidos en el alto el fuego. Naciones Unidas, por su parte, ha reiterado su condena a los ataques y ha insistido en la urgencia de respetar los acuerdos y de proteger a la población civil, especialmente en las zonas de frontera donde continúan registrándose bombardeos y desplazamientos.

El incidente mortal más reciente vuelve a situar en el centro del debate la estabilidad de la frontera sur de Líbano y la vigencia del pacto alcanzado en noviembre. A raíz del incremento de tensiones, tanto el gobierno libanés como Hezbolá demandan un cese total de operaciones militares y la retirada inmediata de las posiciones israelíes, mientras sostienen que la violación del acuerdo representa un riesgo para la seguridad regional.

Algunos analistas citados por el medio consideran que la prolongación de la violencia y la falta de avances en la aplicación plena del alto el fuego mantienen al sur de Líbano en una situación frágil, agravada por el persistente despliegue militar de ambas partes y los bombardeos periódicos que provocan víctimas y daños materiales en una región ya castigada por años de conflicto.