Líderes de Dinamarca y Groenlandia viajan a Berlín y París para seguir contactos ante pretensiones de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anticipó este lunes que se desarrollarán “dos líneas de trabajo” en torno a la seguridad de Groenlandia: una enfocada a que la Alianza Atlántica amplíe su responsabilidad sobre la defensa del Ártico, y otra orientada a limitar una mayor presencia de Rusia y China en este territorio bajo soberanía danesa. Según informó el medio original, estas estrategias forman parte de las discusiones multilaterales que involucran a Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, y buscan enfrentar el renovado interés estadounidense sobre la isla.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, emprenden este martes un viaje diplomático a Berlín y París, en una coyuntura marcada por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reiterado su intención de anexionar Groenlandia. De acuerdo con el medio, ambos líderes mantendrán reuniones con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como parte de una ofensiva para asegurar el respaldo europeo a la soberanía danesa sobre la isla.

Tras la cumbre europea celebrada la semana pasada, Frederiksen obtuvo el apoyo de los socios comunitarios sobre su postura en torno a Groenlandia, que representa una condición indispensable para cualquier eventual diálogo con Washington. Esta posición, según consignó el medio, también busca preservar las relaciones trasatlánticas, que se han visto tensadas por las demandas estadounidenses.

En Berlín, está previsto que Frederiksen y Nielsen se reúnan nuevamente con Friedrich Merz, con quien ya coincidieron durante la cumbre energética del Mar del Norte que se celebró este lunes en Hamburgo. Además, ambos líderes participan en la cumbre geopolítica y económica ‘Welt Economic Summit’, un foro que congrega a representantes del gobierno alemán y al sector empresarial, según detalló la oficina de la primera ministra danesa.

La siguiente escala diplomática los llevará a París, donde, de acuerdo con la información publicada por el medio, mantendrán un encuentro con el presidente Emmanuel Macron y participarán en una conversación en la universidad Sciences Po. Este conjunto de reuniones tiene como objetivo reforzar la posición de Dinamarca y Groenlandia frente a las presiones externas, así como consolidar alianzas dentro del marco de la Unión Europea y de la OTAN.

La intervención del presidente estadounidense Donald Trump en la agenda internacional sobre Groenlandia se acentuó tras anunciar un preacuerdo con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, centrado en el mantenimiento de canales de diálogo para buscar una solución consensuada respecto a la isla. El medio detalló que este anuncio se suma a la continuidad de conversaciones entre dirigentes de Dinamarca, Groenlandia y representantes estadounidenses.

Hace dos semanas, las delegaciones de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente estadounidense JD Vance. De acuerdo con lo reportado por el medio, la política de Copenhague prioriza la apertura de vías de contacto con Estados Unidos y promueve que la seguridad de Groenlandia repose en una estrategia colectiva, que involucre tanto a la OTAN como a los socios europeos.

El trasfondo de estas tensiones diplomáticas reside en la relevancia estratégica de Groenlandia y la competencia creciente de potencias como Rusia y China por aumentar su influencia en el Ártico. Según señaló el medio, la postura de la OTAN, que busca asumir más funciones en la defensa de la región y disuadir la injerencia de otros actores, es parte del diseño de una respuesta conjunta frente a los desafíos de seguridad planteados por el interés renovado de Estados Unidos.

La gira de Frederiksen y Nielsen por Berlín y París representa una continuación de sus esfuerzos por tejer respaldos frente a la presión de la Casa Blanca. El medio acentuó que los encuentros con el canciller alemán y el presidente francés, además de las actividades en foros académicos y empresariales, buscan presentar una imagen de unidad europea en la defensa de la soberanía danesa sobre Groenlandia y garantizar que cualquier negociación con Estados Unidos se produzca bajo lineamientos definidos por Copenhague y apoyados por sus aliados.

Las conversaciones tripartitas, sugeridas por la diplomacia estadounidense en las últimas semanas, pretenden articular la visión de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia respecto a la seguridad y el futuro político de la isla. Según publicó el medio, la posición de Copenhague apunta a conjugar el diálogo institucional con el fortalecimiento de la seguridad en el marco de la OTAN, mientras descarta cualquier escenario que implique una cesión de soberanía sobre Groenlandia.

El medio también puntualizó que estas acciones diplomáticas se producen en medio de un ambiente geopolítico donde los intereses estadounidenses, europeos y de otras potencias globales convergen en el Ártico, lo que multiplica la complejidad de las negociaciones en curso. Los líderes de Dinamarca y Groenlandia buscan así mantener abierta la interlocución con Washington, al tiempo que apelan al respaldo de los principales actores europeos y de la Alianza Atlántica frente a los riesgos derivados del avance de potencias rivales.