Google permitirá programar reuniones con Gemini en Google Calendar

Google ha anunciado nuevas funciones impulsadas con su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para Google Calendar, que podrá llevar a cabo la programación de reuniones con horarios sugeridos.

A la hora de organizar una reunión con múltiples asistentes, es complicado encontrar el mejor momento en el que puedan coincidir todos los usuarios interesados, algo que pretende facilitar la tecnológica en su propia herramienta de Google Calendar.

En concreto, Google ha anunciado que, gracias a la nueva función de 'Sugerencia de horarios', se podrá solicitar acceso a los calendarios de otros usuarios y ver su disponibilidad para que Gemini analice si los participantes tienen otros compromisos y cuadre el mejor momento de reunirse.

Una vez analizado, sugerirá una serie de franjas horarias para programar la reunión. En caso de que los asistentes rechacen la invitación, Gemini también facilitará la opción de reprogramar el evento a través de una barra que contiene las franjas en las que se encuentren todos disponibles.

En un comunicado en su blog, Google ha matizado que estas funciones están limitadas a los usuarios de Google Workspace Business (Standard y Plus), Enterprise (Standard y Plus) y quienes usen Google AI Pro para Educación, y ya se han comenzado a desplegar.