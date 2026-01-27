Díaz defiende un refuerzo "importantísimo" de personal y oficinas de extranjería tras el acuerdo de regularización

Yolanda Díaz expuso que aún no existe un texto definitivo sobre la modificación del Reglamento de Extranjería, afirmando que este será elaborado en colaboración con todas las formaciones políticas, tras haber conocido detalles preliminares a través de la ministra de Inclusión, Elma Saiz. En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo planteó la urgencia de fortalecer con recursos y personal adicional tanto las oficinas como las plantillas encargadas de extranjería, después del consenso político alcanzado sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular en España.

Según Europa Press, Díaz detalló que este martes el Consejo de Ministros no aprobará la norma definitiva, sino solamente la tramitación urgente del proceso. Explicó que esta fase permitirá trabajar en los detalles del Reglamento de Extranjería y colaborar con todas las formaciones políticas. La ministra enfatizó la importancia de ajustar la normativa de forma conjunta, aludiendo a que el enfoque adoptado responde a las demandas planteadas por distintas fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Díaz valoró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos como una “idea extraordinaria” y subrayó que representa una noticia relevante a nivel nacional. Según sus palabras, todos los partidos políticos, excepto la “extrema derecha”, coincidieron en apoyar este proceso de regularización, criticando que dicho sector “no hace más que seguimiento del ‘trumpismo’”.

En la entrevista en RNE citada por Europa Press, la ministra señaló que el refuerzo de personal y recursos resulta imprescindible para evitar que las regularizaciones extraordinarias deriven en nuevas situaciones de irregularidad. Insistió en que el avance de esta medida exige una respuesta institucional con más recursos en oficinas y servicios involucrados en la gestión de extranjería.

Díaz extendió su reconocimiento a quienes promovieron la iniciativa ciudadana que impulsó el debate en el Congreso. Las ONG y particulares que durante años reclamaron una regularización fueron calificadas por la titular de Trabajo como las artífices del progreso alcanzado, destacando la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular como un hecho clave para la tramitación actual.

El acuerdo de regularización extraordinaria, promovido por el Ejecutivo junto con Podemos, constituye un proceso que permitirá a miles de migrantes en situación irregular acceder a documentación y derechos, al tiempo que plantea desafíos logísticos y administrativos para las estructuras estatales encargadas de gestionar los expedientes, según reportó Europa Press. Díaz expuso la necesidad de acompañar las medidas regulatorias con un aumento sustancial de recursos humanos y materiales, de modo que se salvaguarde el funcionamiento óptimo del sistema y se eviten complicaciones derivadas de la falta de capacidad.

La ministra reseñó que la medida representa, en sus términos, “la mejor noticia” y la definió como “una noticia de humanidad”, destacando el consenso alcanzado por parte de la mayoría de las fuerzas políticas con la excepción mencionada. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Díaz subrayó que la decisión responde a la demanda social y política que existía para actualizar la normativa de extranjería, proceso que todavía requerirá elaboración conjunta y debate parlamentario antes de su aprobación definitiva.

Durante la entrevista, también subrayó el agradecimiento a quienes han trabajado en la defensa de la regularización, situando a las organizaciones sociales como actores relevantes en el proceso. Finalizó recalando que la apertura hacia la modificación normativa permitirá avanzar en materia de derechos y gestión migratoria, siempre y cuando se refuercen las capacidades institucionales responsables, según información difundida por Europa Press.