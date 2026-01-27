Al Shara traslada a Trump la importancia de coordinarse para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico

El presidente transitorio de Siria, Ahmed al Shara, ha afirmado que “la nueva Siria” mantiene una postura de apertura y colaboración con la comunidad internacional, fundamentada en intereses comunes y en el respeto entre las partes. En una declaración sobre una charla mantenida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Al Shara destacó la importancia de dar prioridad al diálogo como método principal para abordar los numerosos conflictos regionales actuales, lo cual consideró esencial para superar los problemas persistentes en la región. Según informó la Presidencia siria a través de un comunicado citado por la agencia Europa Press, la posición de Siria se centra en evitar el resurgimiento de organizaciones extremistas, señalando específicamente la amenaza de Estado Islámico.

De acuerdo con la información difundida por la agencia, Al Shara trasladó al mandatario estadounidense la necesidad de que los países refuercen la coordinación internacional para enfrentar el riesgo que representan los grupos radicales, haciendo énfasis en una estrategia conjunta de prevención. El comunicado subraya que el compromiso sirio abarca la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, el mantenimiento de las instituciones estatales y el fortalecimiento de la paz civil en el país.

En sus declaraciones, Al Shara recalcó la importancia que otorga su gobierno al respaldo de todas las iniciativas internacionales destinadas a combatir el terrorismo, reiterando el compromiso pleno de Siria con esos principios. El texto compartido por la Presidencia siria también resalta que tanto el líder sirio como el presidente de Estados Unidos coincidieron en considerar el diálogo como herramienta esencial para la resolución pacífica de disputas regionales, descartando otras vías que no sean el acuerdo y la cooperación directa entre los distintos actores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a la conversación mantenida con Al Shara como una “gran conversación con el respetadísimo presidente de Siria”, manifestó el mandatario ante medios de comunicación antes de partir hacia Iowa. Trump expresó satisfacción por el estado actual de las relaciones bilaterales y la situación en la zona siria, manifestando que, desde la perspectiva estadounidense, "todo lo relacionado con Siria y esa zona va muy bien".

El medio Europa Press reportó que, en paralelo a estas declaraciones, gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido hicieron un llamado conjunto a las autoridades sirias y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), facción compuesta principalmente por elementos kurdo-árabes, solicitando que se evite la aparición de huecos de seguridad que pudieran facilitar el retorno o fortalecimiento de Estado Islámico en el territorio. Los cuatro países occidentales mencionaron su preocupación en relación con incidentes recientes y señaló la existencia de acusaciones cruzadas sobre la excarcelación de miembros vinculados con la organización yihadista, lo que consideran un factor de riesgo para la estabilidad local y regional.

Según consignó Europa Press, el comunicado oficial sirio enfatiza que la actual política exterior de Siria busca consolidar alianzas sobre la base de la reciprocidad y de objetivos compartidos con los aliados internacionales. Además, el texto muestra la intención siria de fortalecer un marco de respeto mutuo y apertura frente a propuestas internacionales que tengan como propósito la construcción de paz y la resistencia a cualquier intento de fragmentación territorial o institucional en el país.

La conversación entre los mandatarios también sirvió para reforzar el compromiso mutuo de ambos gobiernos con la seguridad y el combate contra el extremismo. Conforme a la información proporcionada por Europa Press, ambos presidentes compartieron la idea de que la coordinación internacional y el intercambio de información resultan partes fundamentales en la prevención de una posible rearticulación de grupos radicales como Estado Islámico en la región.

Finalmente, las recientes advertencias de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido buscan instar tanto al gobierno sirio como a las FDS a mantener una vigilancia reforzada sobre sus territorios y a evitar decisiones que pudieran derivar en debilidades de seguridad, a fin de no dar oportunidad a que grupos armados como Estado Islámico vuelvan a tener presencia activa o influencia en Siria.