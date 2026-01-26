Zelenski apunta a otra reunión trilateral tras la cita con EEUU y Rusia que abordó "cuestiones importantes"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha apuntado este lunes a que habrá otra reunión trilateral "esta semana" tras la primera cita en este formato con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abordó "cuestiones importantes".

"Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

La cita de viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos fue la primera reunión del diálogo trilateral para poner fin a la guerra en Ucrania. "Se analizaron las posiciones clave de todas las partes", ha indicado, quien ha señalado que se están llevando a cabo los trabajos para "los preparativos para nuevas reuniones trilaterales esta semana".

Por su lado, el Kremlin ha asegurado que valora "positivamente" que los contactos entre tripartitos en Emiratos hayan arrancado "de forma constructiva", si bien ha declinado hacer una valoración sobre unas conversaciones "iniciales" sobre "un asunto muy complejo", en el marco de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.