Trump celebra la recuperación del último cuerpo israelí en Gaza

Jared Kushner, integrante del equipo negociador estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, subrayó en redes sociales que la recuperación del cuerpo de Ran Gvili significa el cierre de uno de los episodios más complejos del conflicto en Oriente Próximo. Según informó Kushner, esta recuperación simboliza que, por primera vez desde 2014, no quedan rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Añadió que en esa tarea colaboraron diversas entidades y gobiernos, entre ellos la CIA, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Steve Witkoff, así como las Fuerzas Armadas de Israel, los servicios secretos egipcios (GIS), Turquía, Qatar y personas gazatíes. Aseguró que el resultado marca tanto el final de una etapa como el inicio de una nueva para Gaza, señalando también la eliminación de uno de los argumentos políticos recurrentes sobre la presencia de rehenes.

Según detalló el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la operación que permitió hallar los restos de Ran Gvili, el último ciudadano israelí fallecido en Gaza, tras varios meses de negociaciones y operaciones de búsqueda. Trump publicó un mensaje en redes sociales donde manifestó satisfacción por el operativo y felicitó a su equipo; describió la recuperación de todos los rehenes, vivos y muertos, como un logro que muchos consideraban inalcanzable. Trump agregó en la misma publicación: “¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!”.

De acuerdo con el reporte, el Ejército de Israel confirmó la localización de los restos de Ran Gvili, un agente policial israelí capturado por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023. El cadáver apareció en un cementerio del norte de la Franja de Gaza, específicamente dentro de la zona conocida como Línea Amarilla, que corresponde al límite de retroceso de las tropas israelíes tras el último acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre de 2025.

La noticia tuvo repercusiones inmediatas en el plano diplomático y logístico. Según consignó el medio, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo la reapertura parcial del paso de Rafá, el principal punto de conexión entre la Franja de Gaza y Egipto, en el contexto del plan de paz impulsado por el gobierno estadounidense. Esta disposición quedó supeditada a la confirmación de la recuperación del cuerpo del rehén. El plan de Trump, según reportó la fuente, contempla entre sus ejes principales la apertura de dicho paso fronterizo, lo que podría modificar la dinámica de movilidad y ayuda humanitaria en la región.

En relación a los sucesos previos, se indicó que las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado de Hamás, comunicaron haber entregado toda la información disponible para facilitar la ubicación de los restos de Gvili. La acción formó parte de los acuerdos y gestiones que posibilitaron la localización del último rehén pendiente.

El medio informó que la operación conjunta y la entrega de información sensible por parte de varios actores implicados contribuyeron directamente a que las autoridades israelíes localizaran el cuerpo. Varias fuentes confirmaron la cooperación de actores regionales y locales, incluido el involucramiento de personas dentro de la propia Franja de Gaza, hecho señalado explícitamente por Jared Kushner en su mensaje público.

Para los responsables del proceso negociador, el hallazgo del cuerpo de Gvili representa un hito al cerrar un ciclo que permaneció abierto desde el ataque de octubre de 2023, evento que intensificó el conflicto entre Israel y Hamás. La declaración de Trump y las reacciones de su entorno asesor se enfocaron tanto en la gestión política como en la colaboración internacional que permitió la conclusión de este episodio, considerado desde distintos ámbitos gubernamentales como una demostración de estrategias multilaterales y capacidad de negociación.

El desarrollo de estos acontecimientos se relaciona con la implementación de nuevas estrategias diplomáticas y el cambio en los enfoques utilizados por Estados Unidos e Israel en los diálogos regionales. Fuentes citadas explicaron que la resolución de la situación de los rehenes podría generar un ambiente diferente para los próximos pasos en el proceso de paz, abriendo la posibilidad de modificar el equilibrio de poder y los argumentos en el escenario político tanto en Gaza como en Israel.

El cierre de este episodio deja a Gaza sin rehenes israelíes por primera vez en una década. Los distintos responsables involucrados han señalado que este avance llega tras negociaciones prolongadas y numerosos intercambios de información con intermediarios internacionales y regionales. La operación, ampliamente valorada por las autoridades estadounidenses e israelíes, se suma a los esfuerzos previos por resolver una de las cuestiones humanitarias centrales derivadas del conflicto armado de octubre de 2023.