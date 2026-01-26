La banda venezolana Rawayana actuará en mayo en Madrid y Barcelona

La gira internacional de Rawayana incluye escalas en España tras su lanzamiento en Colombia, donde el grupo presentará su más reciente producción junto a una serie de colaboraciones. Según informó Live Nation mediante un comunicado emitido este lunes, la banda venezolana realizará dos recitales en ciudades españolas, como parte del tour mundial ‘¿Dónde es el after?’.

El conjunto actuará en el Movistar Arena de Madrid el 15 de mayo y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 17 de mayo. De acuerdo con Live Nation, la serie de conciertos marca el inicio oficial de la nueva etapa internacional de Rawayana, galardonados tanto con un Grammy como con un Latin Grammy.

La gira ‘¿Dónde es el after? World Tour’ comenzará en Colombia y contempla paradas en México, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Ecuador antes de llegar a España, detalló Live Nation. Los encuentros en la península ibérica serán los únicos programados para esa región durante el actual ciclo de conciertos.

El grupo llevará a los escenarios los nuevos temas de su disco homónimo, que reúne canciones como ‘La Noche Que No Había Uber’ y ‘Reyimiller’. Live Nation indicó que el espectáculo también contará con colaboraciones registradas en su último trabajo, entre las que se encuentran participaciones de artistas como Elena Rose, Mazzarri, Manuel Turizo y J Quiles.

El comunicado de Live Nation resalta el doble reconocimiento recibido por Rawayana en los premios Grammy y Latin Grammy, y destaca que la actual gira representa una oportunidad para que los seguidores del grupo en España escuchen en directo las canciones más relevantes de su repertorio reciente, además de las composiciones que han consolidado la presencia internacional del cuarteto venezolano.

Según la información divulgada por la promotora, la gira buscará unir al público de diferentes países de Latinoamérica y Europa por medio de la música y las colaboraciones incorporadas en cada espectáculo. Los eventos ofrecerán las novedades del álbum acompañadas de la interpretación de sus canciones más emblemáticas, como parte de la estrategia de la banda para presentar una experiencia renovada en sus presentaciones en vivo.

El itinerario detallado por Live Nation muestra que Rawayana eligió la capital española y Barcelona como paradas centrales tras una ronda de conciertos en países del continente americano, lo que refuerza la importancia de España como destino en su ruta internacional. La presentación en ambos recintos está dirigida tanto a los seguidores históricos del grupo como a quienes se han sumado tras sus más recientes logros discográficos.

La gira ‘¿Dónde es el after? World Tour’ representa el retorno de la banda venezolana a los escenarios europeos y la oportunidad de ampliar su audiencia fuera de Latinoamérica, enfatizó Live Nation en su comunicación. Las actuaciones en Madrid y Barcelona se enmarcan en la estrategia global de Rawayana de fortalecer su presencia musical y compartir tanto sus nuevos lanzamientos como sus clásicos ante diferentes públicos.