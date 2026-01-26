Israel anuncia bombardeos contra "infraestructura" de Hezbolá, incluido un "campamento de entrenamiento"

El Ejército israelí mantiene cinco posiciones militares en territorio libanés, pese a la exigencia de Beirut y de la milicia chií Hezbolá de que retire todas sus fuerzas del sur de Líbano. En medio de las acusaciones de que estos puestos vulneran el pacto de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, Israel sostiene que prosigue sus operaciones en respuesta a lo que denomina actividad hostil por parte del grupo chií. En esta coyuntura, los bombardeos realizados por Israel la noche del domingo se suman a la creciente preocupación internacional por una escalada en el conflicto, detalló el medio Europa Press.

Según información publicada por Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que los ataques nocturnos sobre suelo libanés estuvieron dirigidos contra supuestos almacenes de armas y otras infraestructuras controladas por Hezbolá. Entre los blancos señalados se encuentra un campamento donde, según Israel, la unidad de élite Fuerza Raduán planeaba acciones consideradas terroristas contra personal y territorio israelí. El Ejército explicó que considera estas actividades como una violación directa de los acuerdos bilaterales destinados a estabilizar la frontera tras los enfrentamientos de octubre de 2023.

El comunicado militar israelí especifica que la operación incluyó el ataque a una estructura utilizada para la preparación de acciones hostiles. Sostuvo que la presencia y la actividad de Hezbolá en esas zonas constituye una amenaza directa y persistente tanto para las fuerzas como para la población de Israel. Europa Press consignó que, desde que se implementó el alto el fuego en noviembre del año pasado, la aviación israelí ha llevado a cabo repetidos bombardeos, argumentando que responden a movimientos de Hezbolá que ponen en jaque el cese de hostilidades.

Horas antes de estos bombardeos, se registraron ataques que provocaron al menos dos víctimas mortales, identificadas por la prensa local como Yauad Basma y Mohamad al Huseini. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Basma pereció en Kafer Dunín durante el ataque a un almacén y una vivienda. En tanto, Al Huseini, quien ejercía como profesor en la asociación educativa Al Mabarrat, falleció tras la destrucción del vehículo en el que se desplazaba. El Ejército israelí calificó a Basma como supuesto integrante de la infraestructura militar de Hezbolá y aseguró que operaba en un centro de producción de armas. Por su parte, añadió que Al Huseini ocupaba el puesto de jefe de artillería del grupo chií en la localidad de Arzon.

Europa Press reportó que estas operaciones desencadenaron nuevas críticas, tanto del gobierno libanés como de Hezbolá, que han denunciado el mantenimiento del despliegue israelí y los ataques como una infracción al acuerdo vigente. Naciones Unidas también manifestó su condena ante los bombardeos y ha advertido sobre el riesgo de que las hostilidades se intensifiquen en la frontera entre ambos países.

El alto el fuego suscrito en noviembre establecía el compromiso de Israel y Hezbolá de retirar sus efectivos del sur libanés, tras más de un año de enfrentamientos periódicos desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Las autoridades libanesas y el liderazgo de Hezbolá reclaman el retiro total de todos los puestos militares israelíes como condición indispensable para preservar la frágil estabilidad lograda.

En el análisis de las causas de los recientes ataques, Europa Press cita la justificación oficial israelí: la necesidad de neutralizar lo que describe como preparación de acciones armadas en su contra. Las acusaciones de violación de los “entendimientos” de alto el fuego se enmarcan en la tensión sostenida en la frontera, donde tanto los movimientos de tropas como los incidentes aislados alimentan la desconfianza de ambos bandos.

El ciclo de enfrentamientos y respuestas entre Israel y Hezbolá se ha reproducido a lo largo de las últimas décadas, pero tras el acuerdo de noviembre de 2024 se esperaba una reducción significativa de la violencia en la región. Desde entonces, la continuidad de incursiones y bombardeos ha mermado esa expectativa y ha reavivado el temor a un conflicto más amplio, subraya Europa Press.

La situación se ve agravada por las diferencias sobre la interpretación y el cumplimiento del alto el fuego, así como por la presencia permanente de fuerzas israelíes en sectores del sur de Líbano. El liderazgo de Hezbolá y las autoridades libanesas insisten en que la retirada de estos efectivos y el cese completo de bombardeos son elementos clave para evitar un nuevo episodio de enfrentamientos de gran escala.

Europa Press recopiló declaraciones de distintos actores regionales e internacionales para mostrar la preocupación compartida por la escalada militar. Tanto Beirut como Naciones Unidas advirtieron que una prolongación de la actual dinámica de ataques podría desencadenar una oleada de inestabilidad que rebasaría la frontera entre Israel y Líbano.