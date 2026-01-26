Álvarez (UGT) atribuye la situación de Rodalies a la falta de inversión en Cataluña en los últimos años

El sindicato UGT manifestó su preocupación sobre la posibilidad de recuperar la normalidad en Rodalies a corto plazo, debido al estado de deterioro de la red ferroviaria y al costo económico que implicará su reparación integral. Según declaraciones de Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, recogidas este lunes y citadas por Europa Press, el retorno a un servicio fiable requerirá tanto inversiones cuantiosas como tiempo, ya que la infraestructura, especialmente en Cataluña, ha sufrido importantes carencias presupuestarias durante los últimos años.

Según publicó Europa Press, Álvarez sostuvo en una entrevista con RNE que los problemas recientes experimentados por el servicio de Rodalies reflejan la magnitud de una problemática arrastrada por la ausencia sostenida de capital destinado al mantenimiento y la modernización del sistema ferroviario en la región. El secretario general de UGT indicó que la situación vivida por los pasajeros en los últimos días no constituye un fenómeno puntual, sino que responde a deficiencias históricas agravadas por factores recientes.

Álvarez mencionó que las adversidades meteorológicas, en concreto las lluvias registradas en Cataluña, han contribuido a exacerbar los desperfectos en determinados tramos de la red, propiciando fallos estructurales en algunos sectores. Señaló que la falta de inversiones dejó expuestas infraestructuras esenciales, originando roturas y afectaciones considerables. El representante sindical pidió a las autoridades una evaluación rigurosa del estado de las instalaciones para determinar en qué zonas se puede operar sin riesgos y en cuáles es imprescindible paralizar el servicio y destinar recursos adicionales para su renovación.

El dirigente de UGT subrayó que la recuperación del servicio operativo normalizado no será inmediata. "Deberían de ir pensando en decir dónde se puede poner con absoluta seguridad y dónde no y donde no, pues habrá que hacer los gastos necesarios, las inversiones necesarias para ese proceso de renovación que no va a ser no va a ser en 24 horas y que va a costar muchísimo dinero", expresó Álvarez, en declaraciones reproducidas por Europa Press.

El líder sindical hizo hincapié en que UGT está al tanto del impacto que la situación tiene sobre los trabajadores, quienes han visto interrumpida su capacidad de desplazarse y llegar a sus puestos, y afirmó que el sindicato lleva tiempo solicitando una solución estructural. Álvarez insistió en que cualquier expectativa de una restitución inmediata responde a un planteamiento irreal. "Pero repito, quien crea que esto se solventa en 24 horas no está diciendo la verdad. Esta es una cuestión que tiene que ver con una red antigua, con una red en la que no se ha invertido, que necesita inversiones y que eso necesita, además, tiempo", enfatizó, tal como reportó Europa Press.

Álvarez también mencionó la influencia de factores técnicos en las disrupciones, refiriéndose a dificultades presentes en taludes y zonas de las vías con problemas de estabilidad. Explicó que estos inconvenientes tienden a agravarse durante períodos de precipitaciones intensas y sostenidas, como las que se han presentado en Cataluña en la última temporada. Afirmó que existen además posibles incidencias técnicas vinculadas a los sistemas de control gestionados por Adif, cuya naturaleza y causas concretas, precisó, deberían ser aclaradas por los responsables de la infraestructura en las próximas horas.

De acuerdo con Europa Press, la posición del sindicato gira en torno a la necesidad ineludible de acometer un plan de inversiones que permita renovar la red ferroviaria, tras varios años de partidas presupuestarias insuficientes tanto para el mantenimiento como para la modernización. Álvarez insistió en que solo una apuesta sostenida por recursos públicos podrá revertir el deterioro y minimizar el impacto en las personas que dependen del tren como medio de transporte diario.

El medio también consignó que UGT sigue reclamando soluciones concretas y a largo plazo, reiterando la urgencia de acometer una revisión profunda del sistema ferroviario en Cataluña. Álvarez recalcó que tanto las condiciones de la infraestructura como las necesidades de los usuarios requieren un abordaje integral que combine seguridad, eficacia y sostenibilidad en el tiempo.