Simeone: "Si queremos algo importante esta temporada, necesitamos a Julián al cien por cien"

El técnico Diego Pablo Simeone, tras analizar el desempeño de sus dirigidos contra el RCD Mallorca, expuso que el marcador final de 3-0 no reflejó las dificultades que presentó el rival ni la exigencia del encuentro. De acuerdo con la información difundida por el medio, el entrenador subrayó que el resultado podría parecer sencillo para quien solo revise los titulares de prensa, pero señaló que el partido ante el conjunto balear supuso un reto considerable debido a la competitividad y fortaleza del Mallorca, especialmente en el juego aéreo, ejemplificado por la actuación de Muriqi. En este contexto, Simeone puso en valor tanto la labor colectiva como el control que logró su equipo sobre el adversario, asegurando que el rendimiento exhibido acercó al conjunto rojiblanco a su mejor versión.

Según lo publicado, tras esta victoria en el estadio Cívitas Metropolitano, Simeone reafirmó la importancia de Julián Álvarez dentro de la plantilla de Atlético de Madrid, declarando: "Si nosotros queremos llegar a algún lugar importante en la temporada, lo necesitamos al cien por cien, porque es uno de los mejores futbolistas que tenemos en la plantilla". El técnico argentino remarcó que todos los delanteros atraviesan rachas dispares en cuanto a goles. No obstante, consideró que el campeón del mundo realizó un "partido fantástico" ante el Mallorca, a pesar de no haberse marcado en su cuenta personal.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Simeone detalló que el segundo gol supuso un momento relevante del partido. El medio consignó sus palabras al destacar la actitud ofensiva y la insistencia del Atlético en buscar el arco rival, con una jugada colectiva que concluyó en un autogol tras una secuencia que el entrenador calificó como destacada en lo previo. Con este tanto, el Atlético consolidó la ventaja mínima que mantenía, permitiendo al entrenador y sus jugadores afrontar el tramo final con mayor tranquilidad y control.

El técnico rojiblanco también puso en relieve el papel de José Giménez, quien, a su juicio, resulta un elemento determinante cuando conserva el nivel competitivo mostrado ante el Mallorca. Simeone manifestó su satisfacción por el rendimiento general del grupo, situando al uruguayo como uno de los pilares en la consecución de los objetivos de la entidad rojiblanca.

Al recordar la jornada previa en la que el Atlético afrontó un exigente compromiso en Estambul ante el Galatasaray, Simeone señaló, según reportó el medio, que el equipo mereció un resultado más favorable y lamentó la sensación amarga que dejó una victoria que se escapó, insistiendo en que el grupo mantiene viva la ambición de reivindicarse partido a partido.

Respecto a las expectativas de sus futbolistas, el entrenador prefirió no pronunciarse sobre una eventual convocatoria de Marc Pubill por parte del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Simeone argumentó que debe evitar opinar sobre un asunto que, aunque concierne a sus propios jugadores, corresponde exclusivamente al cuerpo técnico de la selección. No obstante, reconoció el crecimiento de Pubill esta temporada y admitió que el lateral tiene margen de mejora y que el club seguirá exigiendo su progresión en beneficio del equipo.

En relación a posibles refuerzos para los próximos compromisos, el técnico aseguró a la prensa que no existen novedades oficiales ni anuncios listos para comunicar. Aseguró que mantiene conversaciones constantes con Mateu Alemany, responsable del área deportiva, y aclaró que la entidad tiene detectadas las posiciones y perfiles de futbolistas que precisa incorporar para fortalecer al grupo. Simeone insistió en que las necesidades del Atlético están claramente identificadas y que se trabajará para materializar los fichajes adecuados en función de los requerimientos detectados.

A lo largo de la comparecencia, según consignó el medio, Simeone reiteró la trascendencia de mantener a figuras clave en estado óptimo para materializar las aspiraciones trazadas por el club en la actual temporada. Al poner el foco sobre Julián Álvarez, el entrenador no solo ratificó la confianza en el potencial del delantero argentino para revertir momentos de sequía, sino que presentó su rendimiento como diferencial en los planes de éxito del Atlético de Madrid.