Crónica del Atlético de Madrid - RCD Mallorca: 3-0

David López se convirtió en protagonista inesperado al marcar un autogol tras un centro de Llorente, una acción que sentenció el resultado final en el Riyadh Air Metropolitano durante el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y RCD Mallorca. El medio Europa Press reportó que los colchoneros alcanzaron así su décima victoria consecutiva como locales en LaLiga EA Sports, superando al conjunto bermellón por 3-0 en la jornada veintiuno del campeonato. Este triunfo mantiene al Atlético invicto en casa y le permite ascender al tercer puesto de la clasificación, beneficiado por el traspié del Villarreal ante el Real Madrid, situación que incrementa la presión en la lucha por los puestos europeos.

El partido, seguido por 55.028 asistentes según informó Europa Press, tuvo un desarrollo marcado por la eficacia del equipo que dirige Diego Pablo Simeone, quien apostó en el once titular por la inclusión de Johnny Cardoso en reemplazo del capitán Koke Resurrección. El medio detalló que la primera aproximación de peligro correspondió al Mallorca, cuando Vedat Muriqi ejecutó un remate de cabeza que no encontró portería. Poco después, los de Simeone comenzaron a imponer su ritmo, con Julián Álvarez tratando de desbloquear su sequía goleadora y Alexander Sorloth exigiendo por primera vez a Leo Román, portero visitante, en una jugada bien resuelta por el guardameta.

El medio Europa Press consignó que tras un saque de banda ejecutado por Giuliano Simeone, una serie de rebotes permitió a Marcos Llorente disparar desde la frontal del área; el arquero Román atajó el remate, pero el rebote cayó en los pies de Sorloth, quien no desaprovechó la ocasión y abrió el marcador al minuto veintidós. De acuerdo con la información del medio, Sorloth anotó así su cuarto gol en lo que va de año, afianzando su buena racha en la competición doméstica.

El Atlético buscó ampliar la ventaja antes de llegar al descanso, pero el Mallorca resistió formando un bloque defensivo compacto. Durante la segunda mitad, ambos equipos mostraron dudas e imprecisiones, sin generar ocasiones significativas en los primeros instantes tras la reanudación. Simeone intentó aportar mayor verticalidad y presencia ofensiva al sustituir a Álex Baena por Nico González, medida que fue seguida por los cambios introducidos por Jagoba Arrasate, entrenador visitante, incluyendo las entradas de Jan Virgili y Takuma Asano. Europa Press mencionó que Johan Mojica dispuso de una oportunidad a balón parado, pero su lanzamiento de falta sobrepasó la portería defendida por Jan Oblak.

El partido adquirió un matiz estratégico, donde cualquier mínimo error podía determinar el desenlace. Simeone realizó nuevas modificaciones en la alineación buscando consolidar la ventaja, trasladando a Llorente de la banda derecha al centro y dando entrada a Robin Le Normand en lugar de Cardoso. En medio de este intercambio de jugadores, Llorente alcanzó la línea de fondo y envió un centro que, tras una desafortunada intervención, tocó en el recién ingresado Mateu Morey y rebotó contra David López para acabar en la portería propia al minuto setenta y cinco, ampliando la ventaja local.

El tramo final vio el hundimiento del Mallorca, que encajó el tercer tanto poco antes del cierre. Thiago Almada, ingresado por Sorloth en el minuto setenta y tres, se anticipó en el área en un saque de esquina y ejecutó un disparo cruzado que no pudo detener Román, estableciendo el 3-0 definitivo a los ochenta y siete minutos. Europa Press relató que el guardameta llegó a tocar el balón, sin evitar que la pelota entrara.

La victoria del Atlético, según lo publicado por Europa Press, llegó en una jornada significativa, dedicada a la memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), recordadas con un minuto de silencio antes del inicio del encuentro. La alineación colchonera estuvo conformada por Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; G. Simeone (reemplazado por Koke en el minuto setenta y nueve), Cardoso (sustituido por Le Normand en el setenta y tres), Barrios, Baena (relevado por Nico González al cincuenta y nueve); Julián Álvarez y Sorloth (sustituido por Almada en el setenta y tres). Por parte del Mallorca jugaron Leo Román; Maffeo (reemplazado por Morey en el setenta y cuatro), Valjent, López, Mojica; Antonio Sánchez (sustituido por Asano en el sesenta y dos), Samú Costa (entró Llabrés en el ochenta y ocho), Mascarell, Darder (Pablo Torre lo relevó en el setenta y cuatro); Joseph (cambió con Jan Virgili en el minuto sesenta y dos) y Muriqi.

En cuanto a las amonestaciones, el árbitro Sánchez Martínez mostró tarjetas a Giménez y Nico González en el cuadro local, mientras que David López recibió amonestación por parte del Mallorca. Los goles se produjeron en los minutos veintidós, setenta y cinco y ochenta y siete respectivamente.

El triunfo supone un refuerzo anímico para el Atlético, que enfrentará el siguiente compromiso continental ante el Bodo/Glimt, con el objetivo de consolidarse dentro del selecto grupo de equipos candidatos a disputar la Liga de Campeones. La derrota deja al Mallorca cerca de los puestos de descenso, obligando al equipo de Arrasate a buscar soluciones para revertir su situación en la tabla.

Según describió Europa Press, el Riyadh Air Metropolitano se mantiene como un escenario infranqueable para sus rivales en la presente temporada, consolidando la condición invicta del Atlético y acentuando su papel protagonista en la lucha por las plazas europeas de LaLiga.