Trump evita pronunciarse sobre si el preacuerdo por Groenlandia incluye nuevas zonas de soberanía de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado este jueves dar información alguna acerca de un posible establecimiento de nuevas zonas de soberanía estadounidense en Groenlandia tras el preacuerdo anunciado en la víspera junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y sobre el que el primer ministro del territorio semiautónomo danés, Jens-Frederik Nielsen, ha confesado desconocer su contenido.

"Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no hay que olvidar que también son buenas para Europa. Porque cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos", ha respondido Trump al ser preguntado a bordo del 'Air Force One' por posibles áreas de soberanía estadounidense en Groenlandia --que ya alberga una base áerea de Estados Unidos en Pituffik-- alegando que su Administración lo considera "todo unido".

Asimismo, el mandatario ha indicado que "no hay límite de tiempo" en cuanto a la vigencia del marco de acuerdo alcanzado, como tampoco lo habría en lo referido a las actividades del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia: "Podemos hacer lo que queramos en el ámbito militar", ha defendido.

Al hilo, y ante más preguntas sobre eventuales nuevas zonas de control estadounidense en la isla, el inquilino de la Casa Blanca se ha ceñido a mantener que "trabajarán todos juntos" y que la OTAN "va a participar" con su Administración, "que es realmente como debe ser", sin especificar en qué proyecto o despliegue se dará esa colaboración.

Trump ha eludido también concretar si sus conversaciones con Rutte, a quien ha descrito como "un tipo estupendo", abordaron la posibilidad de que Estados Unidos mantenga la presencia militar de la que ya dispone en el territorio semiautónomo danés. "Hablamos de todo", ha sido su respuesta, antes de apuntar a que el dirigente de la Alianza Atlántica "estaba muy contento" y "muy convencido de que es un buen acuerdo para todos".

Sin embargo, el mandatario estadounidense también ha evitado confirmar o desmentir si se ha comunicado con el Gobierno danés acerca del "marco para un futuro acuerdo" sobre la isla, si bien ha afirmado que cree que informará sobre el grado de convencimiento de Copenhague "en unas dos semanas". "Creo que a todo el mundo le gusta", ha reiterado.

Pese a ello, ha mantenido que Rutte "ha hablado con todo el mundo", aun cuando, horas antes, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha admitido desconocer "qué tiene en concreto" el compromiso alcanzado por Trump y Rutte sobre el territorio que gobierna.

Con todo, sí ha vuelto a aludir a la 'Cúpula Dorada' que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' israelí que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025 y que el magnate republicano ha vinculado en reiteradas ocasiones al control de su Gobierno sobre Groenlandia.

Su construcción, ha apuntado, va a ser el único gasto que asumirá su Administración en relación a la defensa de la extensa isla. "Será como ninguna otra", ha subrayado, ensalzando la tecnología estadounidense como "increíble".