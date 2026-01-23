Sánchez anuncia que España no va a participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump

La decisión del Gobierno español estuvo precedida por semanas de reflexión, según explicó el presidente Pedro Sánchez a otros líderes europeos durante una rueda de prensa celebrada tras el Consejo Europeo Extraordinario. Sánchez informó que España se mantendrá fuera de la Junta de Paz para Gaza que ha promovido el presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que la iniciativa no se ajusta a las exigencias del marco multilateral avalado por Naciones Unidas ni incluye la participación de la Autoridad Palestina, de acuerdo con la información divulgada por los principales medios españoles.

Tal como detalló el medio original, la postura española se fundamenta en una defensa del sistema internacional basado en la ONU y en la promoción de procesos inclusivos para la resolución del conflicto entre israelíes y palestinos. Sánchez subrayó la coherencia de la política exterior española, enfatizando que “el futuro en su conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que garantice la paz entre ambos países”.

Durante la comparecencia, el jefe del Ejecutivo remarcó que la iniciativa internacional puesta en marcha por el Gobierno de Trump no cuenta con legitimidad internacional, ya que “está fuera del marco de Naciones Unidas” y “no ha incluido a la Autoridad Palestina”. Sánchez insistió ante sus colegas comunitarios en que cualquier resolución que busque la paz en Gaza requiere la supervisión y el aval de la Organización de las Naciones Unidas, así como la inclusión de todas las partes directamente involucradas en el conflicto.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, Sánchez transmitió a otros líderes de la Unión Europea la relevancia de un enfoque multilateral para la resolución de las hostilidades en Oriente Medio. En sus palabras, el cumplimiento del derecho internacional y la colaboración con organismos globales constituyen líneas rojas para la diplomacia exterior de España. El presidente también defendió el derecho a la libertad como principio innegociable en la actuación del Ejecutivo.

Según publicó el medio citado, el Gobierno español comunicó de manera oficial que la decisión de no sumarse a la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump responde al deseo de mantener la coherencia con sus compromisos internacionales, destacando su apoyo al orden multilateral y el convencimiento de que la negociación entre Israel y Palestina exige un proceso consensuado y avalado por la ONU. Sánchez destacó la importancia de implementar la solución de los dos Estados, facilitar la llegada de ayuda humanitaria y propiciar que la paz se logre a través del diálogo directo entre las partes.

El presidente señaló que esta decisión no implica un distanciamiento de España respecto a la búsqueda de soluciones para la crisis en Gaza, sino que refuerza su apuesta por la legalidad internacional y la eficacia de los mecanismos consensuados por la comunidad internacional. El posicionamiento español ha recibido atención en el ámbito europeo, ya que se produce en un contexto donde diversos Estados mantienen posturas diferenciadas sobre las fórmulas de mediación en el conflicto palestino-israelí.

Según reportó la fuente, la postura de España recalca la relevancia de fortalecer el papel de Naciones Unidas en la gestión de procesos de paz, desmarcándose de iniciativas que no integran a todos los actores implicados ni responden a los principios del derecho internacional. El Gobierno ratificó su respaldo a las soluciones basadas en el consenso y en el respeto al marco multilateral, elementos que considera imprescindibles para consolidar la convivencia pacífica y segura en la región.