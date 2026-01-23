Puente acusa a Feijóo de hacerse eco de "bulos" y dice que la vía se rompió "minutos u horas" antes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la rotura en la vía ferroviaria, considerada la principal hipótesis en la investigación del reciente descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), ocurrió tan solo minutos u horas antes del incidente, lo que, según explicó, imposibilitó que fuera detectada a tiempo. En una rueda de prensa celebrada el viernes, Puente respondió una a una las preguntas lanzadas por el líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, y rechazó la versión del principal partido de la oposición sobre el accidente, según consignó el medio de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, Puente acusó a Feijóo de difundir “bulos” y aseguró que varias de las cuestiones planteadas por él se sustentan en informaciones inexactas que han circulado en diferentes medios. El ministro dedicó parte de la rueda de prensa a aclarar estas afirmaciones, e insistió en que “la vía se rompió en los minutos u horas previos al descarrilamiento” y que, por tanto, ningún sistema pudo alertar del daño con antelación. El responsable de Transportes recalcó ante los medios que el sistema de control de Adif se mantuvo operativo en todo momento, descartando la posibilidad de que se hubiera perdido el rastro del tren Alvia en el tramo afectado.

Según subrayó Óscar Puente, el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, nunca dejó de registrar la ubicación del tren Alvia, ya que “aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía”. El ministro insistió, según reportó la prensa, en que la rotura del rail fue tan leve que ni siquiera se interrumpió la corriente eléctrica que circula por el carril. En ausencia de esa interrupción, los alarmas automáticos del sistema no se activaron.

Puente también explicó, según detalló el medio, que el sistema español para el seguimiento del estado de las vías es idéntico al de países como Francia, Italia y Alemania, bajo la supervisión de la Agencia Europea del Ferrocarril. Además, rechazó la existencia de cualquier arbitrariedad a la hora de fijar las velocidades de circulación, asegurando que se aplican solo “protocolos y criterios objetivos”. El ministro reprochó a Feijóo su desconocimiento sobre la comunicación institucional, sugiriendo que la supuesta falta de información responde en realidad a una falta de atención a las declaraciones oficiales.

El titular de Transportes detalló procedencias rutinarias de seguridad ferroviaria, informando que cada mañana, antes de comenzar los servicios de alta velocidad, un tren recorre previamente la línea para asegurar que la vía está despejada y presenta condiciones óptimas. En el caso de la vía convencional, según precisó el ministro, el primer convoy circula a una velocidad más baja para verificar el estado de la infraestructura. Toda esta información, indicó Puente, busca garantizar que tanto los trenes como las vías están en las debidas condiciones antes de iniciar el servicio regular.

En respuesta a otros puntos presentados por el líder del Partido Popular, Puente negó que existan trenes de auscultación fuera de funcionamiento y afirmó que únicamente dos de estos se encuentran en proceso de homologación. Rechazó además la afirmación de que el cargo de director de seguridad de Adif estuviera vacante. Según la explicación del ministro, el puesto siempre ha tenido titular, aunque recientemente pasó a depender de una unidad distinta dentro de la organización.

Óscar Puente centró sus declaraciones en defender la fiabilidad de los sistemas de vigilancia ferroviaria y el rigor de los protocolos implantados, y reiteró, según recogieron los medios, que la hipótesis central apunta a una rotura inesperada, de aparición casi inmediata antes del accidente, que no permitió una actuación preventiva. Estas explicaciones forman parte de la respuesta institucional a la batería de preguntas y dudas planteadas tras el accidente que tuvo lugar el pasado domingo en Córdoba.