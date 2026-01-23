Los líderes de la UE muestran "serias dudas" sobre la Junta de Paz propuesta por Trump

Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas, António Costa, presidente del Consejo Europeo, detalló que la inclusión de más países de los previstos en la propuesta de Junta de Paz para Gaza ha generado inquietudes adicionales entre los Estados miembro. Según consignó el medio, Costa subrayó que persisten dudas jurídicas sobre la compatibilidad del plan estadounidense con la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho de la Unión Europea. En ese contexto, el anuncio de Costa llevó al centro del debate la disposición de la Unión Europea a cooperar con Washington, pese a las reservas existentes hacia el plan estadounidense para la región.

De acuerdo con lo reportado, Costa explicó que la principal preocupación de los veintisiete países gira en torno a la gobernanza y el terreno de actuación de la Junta de Paz propuesta por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El dirigente portugués afirmó que las condiciones estatutarias del órgano de transición han motivado "serias dudas" en relación con su encaje jurídico y las implicaciones que tendría para el marco internacional representado por Naciones Unidas. La propuesta fue debatida en detalle en la cita del Consejo Europeo, en un clima marcado por la reciente crisis diplomática con Washington a raíz del tema de Groenlandia.

Fuentes de la Unión Europea, citadas en la información, expusieron que existen reservas relativas al formato de la Junta de Paz, en especial porque involucra a más actores de los calculados inicialmente por la UE. Esto ha complicado la percepción sobre la eficacia y legitimidad de la iniciativa, al situarla en un escenario que, según denunciaron algunas capitales europeas, se aleja de los procedimientos multilaterales tradicionalmente respaldados por la organización. Según las mismas fuentes, la UE ha comunicado su disposición al diálogo con Estados Unidos, buscando aclarar los aspectos legales y operativos que suscitan inquietud.

Al ser consultado sobre la disposición de Europa frente al plan estadounidense, António Costa reiteró que los Estados miembro mantienen "serias dudas sobre varios elementos de los estatutos de la Junta de Paz relacionados con su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas". No obstante, el presidente del Consejo Europeo enfatizó el compromiso de la Unión Europea de "trabajar con Estados Unidos en la implementación de la paz en Gaza" y la voluntad de colaborar en la aplicación de un Plan de Paz Integral, siempre que la Junta de Paz cuente con un mandato transparente y actúe como administración de transición conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

A pesar de las diferencias y reservas expresadas, Costa mencionó que los veintisiete continúan "dispuestos a seguir colaborando de manera constructiva con Washington en todas las cuestiones de interés común, incluida la creación de las condiciones necesarias para una paz justa y duradera en Ucrania". Esta disposición se contextualiza en el entendimiento de que la relación transatlántica constituye un eje estratégico para la estabilidad de varias regiones en crisis.

Por otro lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció durante la misma rueda de prensa que España ha optado por no participar en la Junta de Paz para Gaza. Según reportó el medio, Sánchez justificó la decisión apelando a la "coherencia" de la política exterior española, argumentando que la propuesta presentada por Estados Unidos se sitúa "fuera del marco de Naciones Unidas" y aludiendo al hecho de que "no ha incluido a la Autoridad Palestina". Para el gobierno español, la exclusión de la representación palestina contradice los principios asumidos por la comunidad internacional sobre la resolución de conflictos en la región.

La reunión del Consejo Europeo fue convocada en un contexto de alta tensión diplomática, después de la crisis abierta con Estados Unidos por la cuestión de Groenlandia. Los líderes europeos aprovecharon este encuentro extraordinario para abordar el papel de la UE en el marco de las negociaciones sobre Gaza y para reafirmar su posición sobre la centralidad de Naciones Unidas y el respeto al Derecho Internacional en cualquier iniciativa que aspire a una solución sostenible.

La reacción de la Unión Europea, reflejada en las palabras de Costa y en las decisiones adoptadas por algunos Estados miembro como España, ilustra las reservas que despierta el enfoque de la actual administración estadounidense. Tal como remarcó el presidente del Consejo Europeo, la posición común se articula en torno al compromiso con un proceso de paz basado en decisiones multilaterales y en la búsqueda de garantías legales y políticas para todas las partes involucradas.