Bruselas abre una consulta pública para aumentar la presencia de mujeres en la investigación y la innovación

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recabar aportaciones sobre cómo mejorar la participación y el desarrollo profesional de las mujeres en la investigación, la innovación y el ecosistema de las start-ups en la Unión Europea, ante "los retos persistentes en materia de igualdad de género".

La iniciativa servirá de base para la elaboración del primer Plan de Acción para las Mujeres en la Investigación, la Innovación y las Start-ups, un documento que pretende abordar los obstáculos estructurales que siguen limitando el acceso, la permanencia y la progresión de las mujeres en estos ámbitos.

Según ha explicado la comisaria europea de Start-ups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, el objetivo es crear condiciones que permitan a las mujeres desarrollar sus carreras científicas y tecnológicas en Europa, en un intento por "reforzar la competitividad y estimular la innovación" del bloque.

El futuro plan aspira a aprovechar mejor el potencial del talento femenino europeo y a proponer medidas concretas para mejorar las condiciones laborales, facilitar la conciliación y promover trayectorias profesionales más equitativas en el ámbito científico y tecnológico.

La consulta está abierta a la participación de la ciudadanía, empresas, responsables políticos, personal académico y organizaciones de la sociedad civil, que podrán presentar sus contribuciones hasta el 23 de febrero de este año a través del portal europeo de participación ciudadana 'Have Your Say'.