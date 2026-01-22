Sinner, visto y no visto hacia tercera ronda

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- Jannik Sinner no afloja en su camino hacia la tercera corona del Abierto de Australia y, en un abrir y cerrar de ojos, en una hora y 49 minutos, despachó al australiano James Durckworth en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, donde selló su decimocuarta victoria seguida, por 6-1, 6-4 y 6-2.

El jugador de San Cándido se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Eliot Spizzirri, que ganó en cinco sets al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3.

Sinner, que sumó contra Duckworth su decimoséptima victoria en el circuito, y que no conoce la derrota desde que perdió con el neerlandés Tallon Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, batió por tercera vez en cuatro enfrentamientos a su rival, el último australiano, invitado del torneo, que puede presumir de haber logrado imponerse alguna vez al número dos del mundo, aunque hace tiempo de eso, en el Masters 1000 de Toronto del 2021.

Jannik Sinner, que no ha disputado torneo alguno antes de aterrizar en Melbourne, y que solo saltó a la pista parar disputar la exhibición con Carlos Alcaraz en Corea del sur, no se guardó nada desde el inicio. Sin desgaste físico de la primera ronda, que atravesó por la retirada de su rival, el francés Hugo Gaston al término del segundo set (6-2 y 6-1), el italiano ya desequilibró el encuentro al romper en el cuarto juego y situarse con 3-1 y saque.

Es el servicio de lo más solvente entre los golpes del jugador de Sydney, de 34 años, que limita sus méritos como jugador profesional a la final que perdió en Nur Sultan en el 2021 contra el coreano Soonwoo Kwon, en una buena oportunidad de inaugurar su palmarés. Sin embargo, dejó pasar la manga sin apenas ofrecer resistencia, resignado a su suerte.

Aspiraba a alcanzar la tercera ronda por primera vez el jugador local, que tiene en esos dieciseisavos de final su mejor resultado en un Grand Slam. No logró su objetivo en su décima presencia en el primer Grand Slam de la temporada porque pronto se le agotaron los recursos.

Mantuvo el tipo, sostenido en el saque en el segundo set, cuando el pulso le duró seis juegos. Hasta el 3-3. Después rompió Sinner y puso de cara la conquista del segundo también. Hizo una rotura de entrada de la tercera manga que inició la cuenta atrás hacia un triunfo seguro del campeón.

No hubo reacción. Sinner no es dado a aflojar ni permitir el crecimiento de un rival inferior y cerró su victoria después de una hora y 49 minutos para dar un paso más y situarse en la tercera ronda de Australia por quinta vez en su séptima presencia en Melbourne.

Sinner aspira ahora a erigirse en el quinto jugador en ganar tres títulos en Australia -junto a Novak Djokovic, Roger Federer, Andre Agassi y Mats Wilander-, y el cuarto que lo hace de forma consecutiva para unirse a Jack Crawford, Roy Emerson y Djokovic.

El italiano, de 24 años, ha reinado en Australia en los últimos años y mantiene el cara a cara por el dominio del tenis con Carlos Alcaraz. El español nunca ha ganado en Australia, pero tiene seis Grand Slam. Cuatro tiene Sinner, que, a los dos de Melbourne, une un Abierto de Estados Unidos, en 2024, y otro más en Wimbledon el pasado año.

Santiago Aparicio