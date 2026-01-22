Sacyr y CAF se quedan sin un contrato de 4.000 millones en Bogotá tras retirarse Acciona del consorcio

La alianza compuesta por Sacyr, Acciona y CAF fue la única en llegar a la etapa final del proceso de preclasificación para la concesión de la línea 2 del metro de Bogotá, después de que otros tres consorcios fueran excluidos o se retiraran del concurso durante el último año. Según informó Europa Press, la retirada de Acciona, principal integrante del grupo, dejó a Sacyr y CAF sin la posibilidad de presentar una propuesta formal para el contrato, valorado en 17,729 billones de pesos (4.122 millones de euros al cambio actual).

El vencimiento del plazo para presentar ofertas se produjo el 20 de enero, día en el que Sacyr y CAF comunicaron oficialmente que no pudieron concurrir a la licitación debido a la salida de Acciona del consorcio, detalló Europa Press. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que en diciembre los miembros del consorcio solicitaron una prórroga para completar la licitación, pero la solicitud fue rechazada. Fuentes de Acciona consultadas por el mismo medio no especificaron los motivos de la desvinculación de la empresa de la alianza española.

El contrato contemplaba el diseño, la construcción, la financiación, el suministro de trenes, la operación y el mantenimiento de la segunda línea del metro de la capital colombiana durante 25 años. De acuerdo con los datos proporcionados por Europa Press, la participación en el consorcio se distribuía en un 40% para Sacyr, otro 40% para Acciona y un 20% para CAF, empresa dedicada a la fabricación de trenes.

La licitación de la citada línea 2 arrancó en octubre de 2023 con la preclasificación de cuatro consorcios internacionales, entre ellos la alianza española. Posteriormente, dos consorcios con participación china y portuguesa fueron excluidos por un conflicto de interés, según consignó Europa Press. Específicamente, uno de ellos integrado por la portuguesa Mota Engil y la china CRRC, y otro conformado por las empresas chinas CHEC y Xian Rail, quedaron descalificados por cuestiones de incompatibilidad en el proceso.

En octubre de 2025, el único consorcio distinto al español que aún seguía en carrera, formado por las compañías chinas CRCC y CREC, se retiró del concurso al alegar riesgos asociados al tipo de cambio del peso colombiano. De este modo, el grupo español se convirtió en el único candidato restante para adjudicarse el contrato, hasta la retirada de Acciona en las semanas previas a la fecha límite para la presentación de ofertas.

El proceso de selección quedó desierto al no presentarse ninguna oferta formal tras la dimisión de Acciona, reportó Europa Press. Metro de Bogotá, la entidad pública responsable del proyecto, prevé volver a abrir la licitación en febrero. El objetivo, según datos compartidos por Europa Press, es lograr la adjudicación durante el primer trimestre de 2027 y que la nueva línea del metro pueda entrar en funcionamiento en 2035.

Las actas de la licitación establecen que el contrato cubre tanto la etapa de diseño y construcción, como la financiación y el suministro de los trenes, además de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante un periodo de 25 años. Se esperaba que la inversión superara los 4.000 millones de euros, según la información proporcionada.

El fracaso en la adjudicación de este contrato afecta directamente a las empresas españolas Sacyr, que se dedica a la construcción y gestión de infraestructuras, y CAF, especializada en la fabricación de trenes, las cuales estaban preclasificadas y con expectativas de expandirse en el sector ferroviario internacional a través de este megaproyecto en Colombia, detalló Europa Press.