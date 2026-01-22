Real Madrid y FC Barcelona lideran el ranking de ingresos económicos a nivel mundial

Real Madrid y FC Barcelona fueron los clubes de fútbol con más ingresos a nivel mundial durante la temporada 2024/25, manteniendo el primer puesto el conjunto blanco mientras el azulgrana escaló de la sexta a la segunda posición, según la 29ª edición de la Football Money League publicada por Deloitte.

Los 20 clubes con mayores ingresos del fútbol mundial generaron por primera vez más de 12.000 millones de euros, una cifra récord que marca un aumento del 11% en los ingresos acumulados respecto a la temporada anterior.

El Real Madrid consolidó su liderazgo del ranking generando cerca de 1.200 millones de euros en 2024/25, beneficiado por el aumento de los ingresos comerciales en un 23%, impulsados por la mejora en las ventas de merchandising y nuevos socios comerciales. Por otro lado, el FC Barcelona regresa al 'top 3' por primera vez desde la temporada 2019/20, con 975 millones, a pesar de que en la temporada 2024/25 no pudo jugar como local en el Spotify Camp Nou.

El club catalán reportó un crecimiento del 27% en los ingresos respecto a 2023/24 (cuando ocupó el sexto puesto), impulsado principalmente por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente (PSL, por sus siglas en inglés) en el marco de la renovación de su estadio, según el estudio.

Por su parte, el Atlético de Madrid incrementó sus ingresos en 45 millones de euros, lo que supone una subida del 11%, alcanzado el puesto 13º. Respecto al resto de clubes, la participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 generó ingresos significativos para los clubes de esta edición.

El Bayern de Múnich (tercero con 861 millones) recibió un impulso en sus ingresos por derechos por su participación en el torneo. El Paris Saint-Germain (837 millones, cuarto puesto) fue el único club francés del ranking, ya que la Ligue 1 tuvo que hacer frente al desafío vinculado a los derechos de emisión nacional para la temporada 2024/25.

El Liverpool se situó como el club inglés con mayores ingresos (836 millones de euros), ocupando el quinto puesto, debido en parte por la vuelta a la UEFA Champions League y un incremento del 7% en los ingresos comerciales. El Manchester City (829 millones de euros) cayó cuatro puestos hasta el sexto lugar debido a una peor clasificación en la Premier League y a una eliminación más temprana en la Champions respecto a la temporada anterior. Arsenal, Manchester United, Tottenham y Chelsea completan el 'Top 10'.