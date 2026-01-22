Agencias

Medio millar de migrantes llegan a Panamá en enero en su viaje de regreso a Suramérica

Guardar

(Actualiza con datos totales del flujo inverso en 2025)

Ciudad de Panamá, 22 ene (EFE).- Entre el 1 y el 18 de enero llegaron a Panamá 577 migrantes irregulares que viajan de regreso a Suramérica tras ver frustrados sus planes de instalarse en Estados Unidos, que bajo la segunda presidencia de Donald Trump ha emprendido una campaña de deportaciones masivas en el marco del endurecimiento de la política inmigratoria del país norteamericano.

Las autoridades migratorias de Panamá informaron a EFE que hasta el domingo pasado habían llegado al país 555 venezolanos, siete colombianos, tres ecuatorianos, tres estadounidenses y nueve ciudadanos de países extracontinentales.

La mayoría viene de México, donde se quedaron varados ante la imposibilidad de pasar la frontera con EE.UU. debido a los controles.

En Panamá, llegan sobre todo a Miramar, un poblado de la costa del Caribe, donde toman botes para llegar a la comunidad de Puerto Obaldía, en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde por la vía marítima viajan a la localidad colombiana de Necoclí.

La cifra total de migrantes en flujo inverso que llegaron a Panamá en el 2025 fue de 22.833, entre los cuales más del 90% son venezolanos, seguidos de colombianos, peruanos y ecuatorianos.

Este viaje a la inversa, de norte a sur, es un reflejo del fin de la crisis migratoria que asoló al Darién a partir de 2021 protagonizada especialmente por venezolanos que huían de la crisis generalizada en su país.

"Los tránsitos irregulares por Darién se desplomaron de 302.203 en 2024 a apenas 3.091 este año, una reducción del 99 %", según informó el pasado 31 de diciembre el Ministerio de Seguridad Pública.

El peor año de la crisis fue el 2023, cuando 520.085 viajeros irregulares, la gran mayoría venezolanos, cruzó la selva, muy por encima de los 248.283 de 2022 y los 133.726 de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales.

La drástica caída de los flujos migratorios hacia Norteamérica se atribuye a la dura política inmigratoria del Gobierno del presidente Trump, basada en deportaciones masivas y fuertes restricciones internas para esta población, a lo que se suma medidas panameñas como el cierre de caminos en la selva del Darién. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump insinúa que quiere "involucrar" a Machado en el futuro de Venezuela

El mandatario estadounidense planteó la posibilidad de unir a la dirigente opositora en nuevas iniciativas tras su visita oficial a Washington, destacando su papel en la lucha por la democracia y su reciente distinción internacional por la paz

Trump insinúa que quiere "involucrar"

Valero (IU) anuncia un acuerdo unánime de eurodiputados de izquierda para llevar el acuerdo de Mercosur ante el TJUE

Toni Valero asegura que representantes del bloque de izquierda en el Parlamento europeo decidieron llevar la reciente aprobación del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia debido a inquietudes regulatorias y de seguridad alimentaria

Valero (IU) anuncia un acuerdo

Audi Revolut presenta su coche para debutar en "el escenario más exigente del mundo del automovilismo"

Con una decoración innovadora y tecnología de punta, el equipo alemán inicia su recorrido en la Fórmula 1 con los pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, impulsado por el respaldo de Revolut y una ambiciosa visión a largo plazo

Audi Revolut presenta su coche

El Betis flojea ante el PAOK y no ata el 'Top 8'

El Betis flojea ante el

Trump presume de logros en economía e inmigración en el aniversario de su retorno al poder

Infobae