Hamás condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: "Contradice el principio de justicia"

Hamás ha reclamado públicamente la rendición de cuentas de todos los responsables de lo que califica como genocidio y de la política de hambruna sistemática en la Franja de Gaza. En esta exigencia ha señalado directamente a Benjamin Netanyahu—primer ministro israelí—como el principal sujeto de responsabilidad, según un comunicado difundido y recogido por el diario Filastin. El Movimiento de Resistencia Islámica subrayó que las acciones de Netanyahu, a quien la Corte Penal Internacional busca por crímenes de guerra, contradicen los principios de justicia y constituyen una amenaza para la estabilidad regional.

Según informó el medio Filastin, Hamás criticó duramente la decisión de incluir a Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza, organismo creado en el contexto de la propuesta de Estados Unidos sobre el futuro del enclave palestino, después de la ofensiva militar israelí que ha causado más de 71.500 muertes en Gaza desde octubre de 2023. El comunicado emitido por el grupo palestino calificó la invitación al primer ministro israelí por parte de Estados Unidos como un “indicador peligroso”, ya que interpreta esa decisión como una contradicción con la justicia y la rendición de cuentas por las acciones cometidas durante el conflicto.

Tal como detalló Filastin, Hamás afirmó que la presencia de Netanyahu en la Junta de Paz supone una amenaza directa a la paz, la seguridad regional e internacional, pues argumentan que la ocupación israelí constituye la raíz del terrorismo. El grupo insistió en que la continuidad de la ocupación pone en riesgo cualquier posibilidad de estabilidad. Insistió en que el primer paso para avanzar en la región pasa por frenar las violaciones perpetradas durante la campaña militar y por terminar definitivamente con el control israelí sobre Gaza.

El comunicado de Hamás, según consignó Filastin, acusa a Netanyahu de haber obstaculizado sistemáticamente cualquier intento de acuerdo para un alto el fuego duradero en la Franja, pese a que el cese de hostilidades lleva más de tres meses establecido formalmente. Además, sostiene que el líder israelí ha dirigido ataques contra personas civiles desarmadas, destruido barrios enteros, instalaciones públicas y refugios. Para la organización palestina, estas acciones representan graves vulneraciones del derecho internacional y comprometen los mínimos necesarios para construir un escenario de justicia.

Reportó Filastin que, en la víspera de la reacción de Hamás, Netanyahu anunció que había aceptado la invitación de Donald Trump para unirse a la Junta de Paz, pese a haber mostrado rechazo inicial días antes. Sus reservas, según expresó públicamente, apuntaban a la falta de coordinación de la propuesta con las autoridades israelíes y a la inclusión en el organismo de representantes de países como Qatar y Turquía, a los que Israel atribuye posturas no neutrales en el conflicto.

La Junta de Paz funcionará como un organismo de supervisión internacional, bajo el liderazgo de Trump. De acuerdo con la propuesta estadounidense, estará conformada por jefes de estado de distintas partes del mundo. Su objetivo inicial será desarrollar iniciativas para abordar el conflicto en Gaza y, en una segunda fase, ampliar su alcance para mediar en otras crisis internacionales, según publicó Filastin.

Hamás vincula la participación de Netanyahu en el nuevo marco de diálogo con un riesgo potencial que podría obstaculizar la justicia para las víctimas de Gaza y la consecución de una paz sostenible. El movimiento demanda que cualquier plan para el futuro del enclave palestino contemple mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la finalización de lo que consideran una política sistemática de represión y hostilidad.

La respuesta de Hamás se encuadra en el contexto de una situación humanitaria crítica en la Franja de Gaza, donde las consecuencias del prolongado conflicto se han traducido en un elevado número de víctimas civiles, desplazamientos masivos y un entorno social y sanitario deteriorado. Según ha recordado Filastin, la ofensiva israelí desde octubre de 2023 ha cobrado la vida de más de 71.500 personas, generando también denuncias internacionales sobre ataques a infraestructuras civiles esenciales, como hospitales, escuelas y refugios.

La milicia palestina también remarcó que ningún avance en la estabilidad regional es viable mientras persistan las condiciones a las que hacen referencia en su comunicado. Insistió en la necesidad de poner en marcha mecanismos internacionales que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de la población y aseguren que los responsables de las violaciones rindan cuentas ante la justicia, tanto a nivel local como internacional. Según reportó Filastin, la posición de Hamás refleja la exigencia de una solución basada en el fin de la ocupación y la instauración de respuestas efectivas a la crisis humanitaria.

La inclusión de Netanyahu y el diseño de la Junta de Paz han generado tensiones entre las partes involucradas y han abierto nuevos interrogantes sobre la viabilidad y legitimidad de una intervención internacional encabezada por figuras polémicas para los actores más directamente afectados. Hamás recalca que la prioridad debe ser eliminar cualquier forma de ocupación y garantizar procedimientos de rendición de cuentas, elementos que consideran esenciales para preparar el camino hacia la paz y la justicia en la región, de acuerdo con Filastin.