BCD Sports (Ávoris) y la federación española de fútbol ratifican su alianza de cara al Mundial 2026

Vicente Fenollar, presidente ejecutivo de Ávoris, explicó que la colaboración entre BCD Sports y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trasciende el marco de una simple relación comercial, destacando su objetivo estratégico en la promoción del deporte, el desarrollo de experiencias vinculadas a viajes y la generación de oportunidades de activación para marcas. Según publicó el comunicado difundido por la empresa y citado por varios medios en Fitur 2026, el acuerdo entre ambas entidades extiende su alcance hasta el año 2031 y se consolida de cara a la Copa Mundial de Fútbol de este año, que tendrá lugar en junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con los detalles suministrados por la organización, la formalización de la continuidad de la alianza se concretó durante el evento Fitur y contó con la participación de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Vicente Fenollar. Tal como consignó el comunicado, esta colaboración prevé cubrir aspectos logísticos clave, la gestión de desplazamientos y la ejecución de programas corporativos asociados a la presencia de la selección española y sus acompañantes en la cita mundialista.

El medio detalló que el despliegue operativo preparado por BCD Sports para el Mundial 2026 representa el dispositivo “más complejo en la historia” de la firma, según los propios organizadores. Esta complejidad resulta de la dimensión del torneo, al desarrollarse de forma simultánea en tres países y con considerables distancias geográficas entre sedes. Por esta razón, la planificación logística debe incluir no solo los traslados y requerimientos de la selección masculina, sino también otros compromisos vinculados a la actividad de la federación en el contexto global y corporativo.

El alcance de la colaboración, indicó la fuente, abarca la organización y gestión de experiencias para patrocinadores, el desarrollo de programas de hospitalidad dirigidos a empresas y la elaboración de paquetes oficiales para aficionados. Halcón Viajes, empresa que actúa como socio patrocinador de la RFEF y marca perteneciente a Ávoris, coordina la oferta destinada a los seguidores de la selección, posibilitando su presencia en los principales encuentros y eventos internacionales durante el periodo que cubre el acuerdo.

BCD Sports, según señaló el comunicado oficial, mantuvo durante el año 2025 la responsabilidad de la operativa logística de las selecciones de fútbol masculina y femenina. Esta labor incluyó la administración de desplazamientos para las distintas etapas de la Nations League, la gestión de viajes en competiciones de categorías inferiores y la cobertura de los compromisos derivados del calendario internacional, lo que refuerza la experiencia de la firma en la planificación de estas grandes citas deportivas.

Al describir las previsiones para 2026, la empresa detalló su implicación en la organización de la Supercopa de España tanto masculina como femenina, la Copa del Rey y la Copa de la Reina, campeonatos de otras categorías, la Finalissima y los partidos de preparación previos al Mundial. Además, anticipó que continuará gestionando el estatus de agencia oficial para la Real Federación Española de Fútbol de cara al Mundial Femenino de 2031.

Durante el acto oficial celebrado en Fitur, destacó el medio, se realizó la entrega simbólica de la camiseta conmemorativa del Mundial 2026, marcando el carácter institucional y estratégico de la alianza entre Ávoris, a través de su marca BCD Sports, y la federación de fútbol.

El acuerdo, que abarca tanto logística y desplazamientos como servicios dirigidos a empresas y aficionados, sitúa a BCD Sports en el centro del dispositivo de movilidad y organización para la RFEF en competiciones nacionales e internacionales durante los próximos años, subraya el comunicado reproducido por el medio.