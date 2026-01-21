Smithfield adquiere la icónica marca de 'hot dogs' Nathan’s por 450 millones de dólares

Nueva York, 21 ene (EFE).- La empresa de alimentos Smithfield Foods y Nathan's Famous anunciaron este miércoles un acuerdo de compra mediante el cual la compañía de carnes envasadas adquiere la famosa marca de 'hot dogs' por 450 millones de dólares.

El acuerdo establece que Smithfield pagará 102 dólares en efectivo por cada acción emitida y en circulación de la legendaria marca, que hace más de un siglo abrió en Coney Island, en Nueva York, su primer puesto de “perros calientes”, en aquel entonces por solo cinco centavos.

Cada 4 de julio, día de la independencia de EE. UU., Nathan’s celebra su famoso concurso de quién come más 'hot dogs' en 10 minutos.

Smithfield indicó en el comunicado en que se informó del acuerdo que desde marzo de 2014 posee una licencia exclusiva de Nathan's Famous en Estados Unidos, Canadá y en Sam's Club México para la fabricación, distribución, comercialización y venta de 'hot dogs', salchichas, carne en conserva y otros productos de la marca, así como para la fabricación y distribución de productos similares, que expirará en marzo de 2032.

De acuerdo con el comunicado, esta transacción asegurará los derechos de Smithfield sobre esta marca icónica a perpetuidad y le permitirá maximizar el crecimiento de la marca Nathan's Famous en los canales minoristas y de servicios de alimentos.

Se espera que el cierre de la transacción se produzca en el primer semestre de 2026, lo que permitirá a la empresa impulsar la marca a nuevas alturas.

Nathan's ha estado bajo presión inflacionaria, como muchas otras empresas, lo que ocasionó que los costos de venta de sus productos aumentaran un 27 % en comparación con el año pasado en su último trimestre, de acuerdo con la cadena CBS que cita el informe que la compañía presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

"La adquisición de Nathan's Famous es un paso significativo en el progreso de Smithfield Foods, que nos permite poseer todas las marcas líderes de nuestra cartera de carnes envasadas y generar nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro segmento más grande", indicó Shane Smith, presidente y director ejecutivo de Smithfield.

Recordó que desde que adquirieron la licencia, Smithfield ha realizado inversiones para desarrollar y expandir la marca.

Eric Gatoff, director ejecutivo de Nathan's Famous, señaló que el acuerdo ofrece una valoración atractiva para los accionistas de Nathan's Famous. "Como socio de larga trayectoria, Smithfield ha demostrado un compromiso excepcional con la inversión y el crecimiento de nuestra marca, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad y servicio al cliente", indicó.

Tras abrir otras franquicias en Nueva York, su propietario Nathan Handwerker y su familia vendieron a inversores en 1987, tras lo cual la compañía ha seguido expandiéndose y ahora está presente en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y 21 países. EFE