La primera regata de la Copa del América será el 10 de julio de 2027 en Nápoles

Roma, 21 ene (EFE).- La primera regata de la 38ª Copa del América de vela se disputará el 10 de julio de 2027 en Nápoles (sur), edición que comenzará este 2026 con las regatas preliminares que se celebrarán en Cerdeña (isla).

"El 10 de julio de 2027 se celebrará la primera regata de la fase final de la Copa América en Nápoles", desveló este miércoles Grant Dalton, director del equipo New Zealand, vigente campeón del evento, en la presentación de esta 38ª edición que tendrá lugar por vez primera en Italia.

La presentación tuvo lugar en el Teatro de la Corte del Palacio Real en Nápoles, evento en el que estuvieron presentes el ministro de Deportes, Andrea Abodi, y el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi.

Antes de llegar al golfo de Nápoles en julio de 2027, se disputarán este 2026 las regatas preliminares entre el 21 y el 24 de mayo, cuya primera sede será el golfo de los Ángeles, en la ciudad de Cagliari, capital de la isla.

Actualmente hay cinco equipos inscritos: Team New Zealand, Athena Racing (Gran Bretaña), Luna Rossa (Italia), Tudor Team Alinghi (Suiza) y K-Challenge (Francia).

Durante los primeros días, los equipos competirán en una serie de regatas de flota y los dos primeros clasificados se enfrentarán en una final que determinará el ganador general de la regata preliminar. EFE

